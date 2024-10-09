ЦАХАЛ зруйнував тунель «Хезболли», який проходив під кордоном з Лівану в Ізраїль

Тунель бойовиків, який заходив на територію Ізраїлю на 10 метрів, зруйнували ізраїльські військові

Ізраїльські війська зруйнували тунель угрупування «Хезболла», який приблизно на 10 метрів заходив на територію Ізраїлю з боку Лівану. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛ в Телеграм.

Військові заявили, що знешкодили підземний тунель «Хезболли», який пролягав від ліванського селища Марвахін у напрямку ізраїльської громади Заріт, проте не мав виходу на поверхню.

Тунель бойовиків та кордоні Лівану та Ізраїлю Фото: ЦАХАЛ

Недавно виявлений тунель, який було прокладено кілька місяців тому, став частиною операції ЦАХАЛу з ліквідації терористичної інфраструктури «Хезболли» на півдні Лівану. Всередині нього знайдено зброю, вибухові пристрої та протитанкові ракети. В Армії оборони Ізраїлю також повідомили, що наразі не мають відомостей про наявність інших тунелів, які могли б перетинати «блакитну лінію», що розмежовує дві країни.

У жовтні 2024 року конфлікт між Ізраїлем та «Хезболлою» загострився, коли армія Ізраїлю завдала серії авіаційних ударів по Лівану, спрямованих на ліквідацію терористичної інфраструктури групи. Ці удари стали відповіддю на загрози з боку «Хезболли», яка активно діяла на півдні Лівану. Загострення ситуації супроводжувалося виявленням тунелів, які використовувалися для транспортування зброї. Обидві сторони зазнали втрат, що підвищило напругу в регіоні та викликало міжнародну стурбованість.

Нагадаємо, 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Пізніше винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали розвідувальних ударів по об'єктах терористів, що належать до штаб-квартири розвідки «Хезболли» у Бейруті.

До слова, під час наземної операції на півдні Лівану ЦАХАЛ заявляє про ліквідацію більш як 400 бойовиків організації «Хезболла».