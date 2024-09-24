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Місія МАГАТЕ на Курській АЕС: Голова ядерного агентства ООН заявив про терміни перебування

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Місія МАГАТЕ на Курській АЕС: Голова ядерного агентства ООН заявив про терміни перебування
Представники МАГАТЕ перебуватимуть деякий час на Курській АЕС
фото з відкритих джерел

Ситуація навколо Курської АЕС залишається серйозною

Агентство МАГАТЕ, попри небезпечну ситуацію довкола Курської АЕС, не планує створювати итам постійну місію і довго перебувати на Курщині. Про це заявив голова ядерного агентства ООН Рафаель Гроссі, повідомляє Reuters.

Повідомляється, що українські військові перебувають у південній частині Курської області за 40 км віл АЕС.

«(Ситуація) є серйозною, оскільки відбулося військове вторгнення, і це вторгнення досягло такої стадії, що воно не так далеко від атомної електростанції», – заявив Гроссі.

Минулого місяця Гроссі відвідав Курську атомну станцію та після її огляду повідомив, що вона дуже вразлива, адже на установці немає купола утримування. Саме тому в МАГАТЕ наголошують, що не можна допустити, щоб на станцію напали, чи обстріляли її.

За словами Гроссі, МАГАТЕ не планує постійно розміщувати спостерігачів на станції, як це було зроблено на чотирьох українських станціях, включаючи Запорізьку станцію, захоплену російськими військами на початку вторгнення.

Нагадаємо, наприкінці серпня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію

Пізніше росіяни спотворили заяву глави МАГАТЕ заявивши, що нібито саме дії українських військ загрожують Курській АЕС.

До слова, представники МАГАТЕ обговорили із окупантами, які контролюють ЗАЕС, новий аварійний план, який має набути чинності до кінця вересня.

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Теги: військові МАГАТЕ росіяни війна

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