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Тайвань взявся за розробку власної гіперзвукової зброї

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Тайвань взявся за розробку власної гіперзвукової зброї
Модель ракети Hsiung Feng II представлена ​​в Чуншаньському інституті науки і технологій
Фото: Taipei Times

Програму з виробництва гіперзвукового двигуна Тайвань планує завершити протягом трьох років

Міністерство оборони Тайваню планує розробити гіперзвуковий прямоточний повітряно-реактивний двигун. Технологія пов'язана з гіперзвуковим озброєнням. Про це пише газета Taipei Times із посиланням на відомство.

Як пише видання, програма зі створення такого двигуна свідчить про те, що збройні сили, ймовірно, планують зробити гіперзвукову зброю великої дальності уже найближчим часом, а саме протягом трьох років. Повідомляється, що куруватиме розробки Чжуншанський інститут науки і технології (NCSIST). 

«Програма є свідченням того, що збройні сили, ймовірно, планують отримати систему великої дальності, здатну стримувати Китай», – вважають журналісти. Радник Інституту науки і технологій у місті Чуншань Су Юй-Пен на початку цього місяця заявив, що матеріалознавство та теплове проєктування матимуть вирішальне значення в прагненні країни розробити гіперзвукову технологію. За його словами, Тайваню не бракує ресурсів або досвіду в інших галузях, пов’язаних із системами гіперзвукової зброї.

Чжуншанський інститут науки і технології (NCSIST) раніше входив до структури Бюро озброєнь міністерства оборони Тайваню, яке активно займається розробкою, виробництвом, підтримкою та обслуговуванням різних систем озброєнь та технологіями подвійного призначення. У 2014 році інститут став адміністративною корпорацією, яка підпорядковується безпосередньо уряду острова, і на даний момент він є одним із двох головних оборонних підрядників Тайваню. NCSIST займається розробкою, виробництвом та продажем оборонних технологій та зброї, а також відповідає за міжнародне співробітництво у галузі технологій та обміну інформацією.

Нагадаємо, ситуація навколо Тайваню значно загострилася після візиту на острів на початку серпня 2022 року Ненсі Пелосі, яка займала тоді посаду спікера палати представників США. Китай, який вважає острів однією зі своїх провінцій, засудив візит Пелосі, побачивши у цьому кроці підтримку Сполученими Штатами тайванського сепаратизму і провів масштабні військові навчання.

До слова, влада Тайваню готує своїх громадян до вторгнення Китаю та намагається покращити свою обороноздатність. Загроза Пекіна посилилася після того, як Сі Цзіньпін заявив про неминучість возз'єднання Китаю з Тайванем. Він підкреслив свою готовність використати силу для досягнення цієї мети, відправивши дедалі більшу кількість військових літаків та військових кораблів для перевірки оборони острова.

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Теги: Китай військові навчання технології навчання Тайвань озброєння Ненсі Пелосі Сі Цзіньпін

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