Українські десантники розбили у Курській області підрозділ ВДВ

За кілька годин бою українські військові відбили штурм, знищивши техніку та особовий склад ворога

Для атаки росіяни застосували 14 одиниць військової техніки

Підрозділи російських повітряно-десантних військ здійснили атаку на позиції українських десантників у Курській області. За кілька годин бою українські військові відбили штурм, знищивши техніку та особовий склад ворога. Про це повідомили в Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Для атаки росіяни застосували 14 одиниць військової техніки – два танки, одинадцять бойових машин десанту та один бронетранспортер.

Як кажуть у ДШВ, російська спроба прорвати оборону виявилась провальною. За кілька годин бою українські десантники здолали ворога, знищивши п’ять його БМД, танк і БТР.

Вчора українські десантники розбили підрозділ російських ВДВ в Курській області, "повідомляє" пресслужба ДШВ pic.twitter.com/5LJ3OTxX5M — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 14, 2024

Крім того, росіяни втратили кілька десятків своїх військових. Решта вцілілих військових РФ утекла з поля бою.

Нагадаємо, під час Курської операції, яку Сили оборони України проводять на території держави-агресорки, підрозділи українських військ зайняли ще два населених пункти.

14 вересня також стало відомо, що українські війська успішно прорвали російську оборону ще на одній ділянці кордону в Курській області і проникли на кілька кілометрів углиб російської території.

За словами президента Зеленського, Україна передбачила дії росіян на Курщині. «Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом», – каже він.

До відома, російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українську армію з Курської області РФ до 1 жовтня.

Проте, аналітики DeepState зазначають, що ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.