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Українські десантники розбили у Курській області підрозділ ВДВ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Українські десантники розбили у Курській області підрозділ ВДВ
За кілька годин бою українські військові відбили штурм, знищивши техніку та особовий склад ворога
фото з відкритих джерел

Для атаки росіяни застосували 14 одиниць військової техніки

Підрозділи російських повітряно-десантних військ здійснили атаку на позиції українських десантників у Курській області. За кілька годин бою українські військові відбили штурм, знищивши техніку та особовий склад ворога. Про це повідомили в Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Для атаки росіяни застосували 14 одиниць військової техніки – два танки, одинадцять бойових машин десанту та один бронетранспортер.

Як кажуть у ДШВ, російська спроба прорвати оборону виявилась провальною. За кілька годин бою українські десантники здолали ворога, знищивши п’ять його БМД, танк і БТР.

Крім того, росіяни втратили кілька десятків своїх військових. Решта вцілілих військових РФ утекла з поля бою.

Нагадаємо, під час Курської операції, яку Сили оборони України проводять на території держави-агресорки, підрозділи українських військ зайняли ще два населених пункти.

14 вересня також стало відомо, що українські війська успішно прорвали російську оборону ще на одній ділянці кордону в Курській області і проникли на кілька кілометрів углиб російської території.

За словами президента Зеленського, Україна передбачила дії росіян на Курщині. «Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом», – каже він.

До відома, російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українську армію з Курської області РФ до 1 жовтня.

Проте, аналітики DeepState зазначають, що ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.

Теги: Курщина росіяни штурм диктатор танки Україна військові

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