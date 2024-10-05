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Окупанти стягують «велику ППО» до Кримського моста: Плетенчук повідомив навіщо

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Окупанти стягують «велику ППО» до Кримського моста: Плетенчук повідомив навіщо
Росіяни активніше почали захищати Кримський міст
фото з відкритих джерел

Росіяни дедалі більше посилують систему ППО в районі Кримського моста

Російські військові переміщують ракети С-300 до систем протиповітряної оборони поблизу Керченського мосту, оскільки вони необхідні для потреб окупаційних сил. Про це розповів речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі «Еспресо».

З його слів, росіяни мають велику потребу в поповненні запасів. Адже без роботи ці комплекси в Криму не залишаються.

«Росіяни дійсно стягнули туди досить велику кількість систем протиповітряної оборони, великого ППО, як його називають. І не дарма вони це роблять. Ракети їм потрібні, це не випадковість», – наголосив Плетенчук.

За словами Плетенчука, російські сили приділяють більше уваги захисту Керченського мосту, ніж деяким іншим важливим об'єктам на своїй території.

«Вони це чудово розуміють, і ми це чудово розуміємо. Але ви бачите, що цей сакралізований міст має незрозуміло яке значення – більш ідеологічне чи виключно логістичне. Вони реально максимально його намагаються захистити. Тому так, ракети їм потрібні», – наголосив речник ВМС.

Ситуація в Криму залишається напруженою через регулярні обстріли. Українські збройні сили продовжують здійснювати атаки на російські військові об'єкти, завдаючи ударів по важливих стратегічних точках на півострові, включаючи військові бази та системи ППО.

На Керченському мосту, важливій транспортній артерії, яка з'єднує Крим з Росією, спостерігаються серйозні загрози через можливі обстріли. Раніше російські та окупаційні ЗМІ повідомляли, що трафік на мосту був призупинений через вибухи, які відбувалися в регіоні.

Нагадаємо, раніше Плетенчук заявляв, що Кримський міст наразі максимально захищається росіянами попри те, що морських компонентів для його оборони фактично немає. 

До слова, Центр журналістських розслідувань заявляв, що російські загарбники розмістили рідкісну модифікацію системи ППО «Панцир» безпосередньо на Кримському мосту. 

Стало відомо, що 3 жовтня, в Гаазі завершилося представлення позиції України в Арбітражному трибуналі у справі, що стосується прав України як прибережної держави в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. 

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Теги: військові Кримський міст росіяни системи ППО війна Крим окупанти

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