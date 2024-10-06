Екснардеп, який воює, розповів, як можна вирішити проблему демобілізації

За словами Фірсова, держава має берегти людей, які воювали, адже вони їй ще знадобляться

Військові відчувають «певне лицемірство», адже питання звільнення з армії наразі в інформаційному полі відсутнє

Народний депутат кількох попередніх скликань, ексголова Екологічної інспекції, а нині – сержант, військовослужбовець 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов розповів, як, на його думку, можна вирішити проблему демобілізації. Як він пояснив у програмі «Рандеву» з Яніною Соколовою, військові відчувають «певне лицемірство», адже питання звільнення з армії наразі в інформаційному полі відсутнє.

«Зрозуміло, що ніякої демобілізації, яку обіцяли, не буде. Тобто не буде такого – відслужив три роки, і «до побачення». Але дайте хоча б якусь ясність. Скажіть, що треба відслужити п’ять років. Або, наприклад, можна придумати формулу – відслужив три роки, є в тебе можливість пів року відпочити, повернутися додому, побути з родиною, насолодитися життям, відновитися морально, психологічно, фізично, а потім повернутися на фронт», – вважає Фірсов.

За словами екснардепа, якщо проблему затягувати, обманювати суспільство, то це може мати вкрай негативні наслідки.

«Треба розуміти, що людина, яка воювала, нам також завтра знадобиться. Щоб учити солдатів НАТО, розвивати економіку. Війна може знову повторитися через 5-10 років, і прагматично державі треба цього хлопця банально цінувати.

Раніше українська військовослужбовиця Тетяна Чорновол заявила, що, ті хто давно воює, мають більше шансів на виживання, аніж новобранці. За її словами, Україна має зробити все, аби бажання військових повернутися додому поступилося бажанню професійного росту.

Також військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.

Раніше повідомлялося, що Яворівський районний суд Львівщини визнав львів’янина винним у втечі з місця військової служби та призначив йому п’ять років тюрми, попри бажання засудженого надалі воювати.