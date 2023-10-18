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Війна між Ізраїлем та ХАМАСом зблизить Росію та Китай – Business Insider India

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Війна між Ізраїлем та ХАМАСом зблизить Росію та Китай – Business Insider India
ХАМАС та Ізраїль продовжують кровопролитну війну
фото із відкритих джерел

І Москва, і Пекін прагнуть використати новий конфлікт, щоб ще більше знизити вплив США

Війна між Ізраїлем та ХАМАС загрожує не лише регіональним конфліктом, вона впливає на глобальний баланс сил, розтягуючи американські та європейські ресурси, одночасно послаблюючи тиск на Росію та надаючи нові можливості Китаю. Про це пише Businessinsider India.

На тлі жорстокої війни між Ізраїлем і ХАМАСом президент США Джо Байден намагається продемонструвати силу. Він пообіцяв надати Ізраїлю «непохитну» підтримку у відповіді на терористичні атаки ХАМАСу 7 жовтня, у результаті яких загинули сотні людей в ізраїльських містах, на військових базах і на музичному фестивалі.

Але новий конфлікт загрожує різко оголити межі впливу США в регіоні, де протягом десятиліть вони були безперечною міжнародною силою. Останніми роками США намагалися зосередитися на своєму суперництві з Китаєм, замість того, щоб втручатися в нестабільний регіон, який виснажив американські ресурси та підірвав його військову репутацію.

Росія та Китай увійшли до уявного вакууму влади, намагаючись посилити свій вплив і підірвати США. А традиційні союзники, здається, більш схильні йти незалежним шляхом.

Росія та Китай давно прагнули побудувати альянси, долаючи військові та конфесійні розбіжності, які десятиліттями вражали регіони. Китай налагодив міцні економічні зв’язки як з Ізраїлем, так і з Саудівською Аравією – головними союзниками США в цьому регіоні – водночас залишаючись близьким до традиційного регіонального ворога США – Ірану. Росія також дружить не лише з традиційними ворогами США в регіоні, такими як Іран і Сирія, але й з традиційними союзниками США, Ізраїлем і країнами Перської затоки.

Новий план Пекіна в регіоні вже був помітний, коли в червні він виступив посередником у мирних переговорах між Іраном і Саудівською Аравією, які вже давно ведуть проксі-війни в регіоні.

Наразі Москва, і Пекін прагнуть використати новий конфлікт, щоб ще більше знизити вплив США. Російський диктатор Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін зустрілися у вівторок у Пекіні. І на цій зустрічі, ймовірно, підтвердять їх неформальний альянс проти США.  Кремль поклав провину за конфлікт на США, водночас відмовляючись засудити ХАМАС за напади, які схилили регіон до війни. Пекін звинуватив Ізраїль у війні та висловив співчуття палестинцям. І Росія, і Китай можуть отримати вигоду від тривалого конфлікту, оскільки Кремль вважає: фокус Заходу відвернеться від України, яка сильно залежить від допомоги США та Європи у боротьбі з російським вторгненням. Тим часом Китай тривалий час намагався відновити свою владу над Тайванем.

Росія навіть запропонувала допомогти досягти припинення вогню у війні Ізраїлю та ХАМАС, аналітики попереджають, що цей крок може використати Кремль для продовження конфлікту.

До слова, на Близькому Сході тисячі людей вийшли на протести через атаку на лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази. Про це повідомляє Al Jazeera. Протести спалахнули в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані та Іраку, Сирії. Ці демонстрації стали відповіддю на удар по лікарні, який став найсмертоноснішим з початку війни.

Міністерство охорони здоров'я в Секторі Гази заявило, що принаймні 500 людей було вбито під час обстрілу центральної лікарні, де палестинці шукали притулок. Всесвітня організація охорони здоров'я засудила напад на та вимагала негайного захисту цивільного населення та медичних працівників.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував удар по лікарні «Аль-Ахлі» у центрі Сектора Гази. Він заявив, що ЦАХАЛ не атакував баптистську лікарню. У мікроблозі X (Twitter) Нетаньягу продублював заяву Армії оборони Ізраїлю, в якій говориться, що удар по лікарні стався в результаті невдалого запуску ракети «ісламським джихадом».

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Теги: переговори Ентоні Блінкен звільнення населення притулок ХАМАС навчання напад військові Саудівська Аравія військові навчання Ізраїль вибори міністр

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