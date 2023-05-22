Китай заявив, що єдиний спосіб закінчення війни – «політичний діалог» з окупантами

Фото: cnn.comЛідери країн "Великої сімки" беруть участь у засіданні з іншими запрошеними країнами, в тому числі з президентом України Володимиром Зеленським, у Хіросімі, Японія, 21 травня

Речник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін зазначив, що Китай вважає війну в Україні політичним питанням

Міністерство закордонних справ Китаю висловило позицію щодо війни в Україні, заявивши, що вона повинна бути вирішена «шляхом діалогу». Ця заява була зроблена після того, як президент України Володимир Зеленський приєднався до лідерів провідних демократій на саміті G7 в Японії у суботу. Про це повідомляє CNN.

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Речник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін зазначив під час регулярного брифінгу, що Китай вважає війну в Україні політичним питанням, яке потребує діалогу і консультацій. Він також висловив сподівання, що країни, особливо члени G7, спільно з міжнародною спільнотою зможуть зіграти «конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання кризи».

Лі Хуей, новопризначений спеціальний посланник Китаю з питань війни в Україні, зустрівся з президентом Зеленським минулого тижня. Це найвищий представник Китаю, який відвідав Україну з початку руйнівної війни, спричиненої Росією.

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Але деякі західні аналітики висловлюють сумніви щодо щирості зусиль Китаю щодо миру, а також питаються, чи збігається бачення Китаю щодо вирішення війни з позицією України.

Під час візиту Лі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що будь-які мирні переговори мають ґрунтуватися на повазі до суверенітету і територіальної цілісності України. Він підкреслив, що Україна не приймає жодних пропозицій, які передбачають втрату її територій або замороження конфлікту.

Війна триває вже протягом довгого часу, і урегулювання конфлікту є важливим завданням для міжнародної спільноти. Рішення Китаю підтримати політичний діалог та звернення до мирного вирішення конфлікту в Україні є важливим кроком у напрямку мирного врегулювання.

Однак, багато аналітиків питаються, чи можна вірити Китаю в його ролі миротворця, зважаючи на його тісні зв'язки з Росією. Деякі західні держави висловили сумніви щодо спроможності Китаю вплинути на Кремль у вирішенні конфлікту в Україні.

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