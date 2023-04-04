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Китай вперше за 60 років змінив позицію щодо Курильських островів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Китай вперше за 60 років змінив позицію щодо Курильських островів
Президент Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Позиція Китаю може ускладнити врегулювання територіальної суперечки між Японією та Росією

Тепер Китай займає нейтральну позицію щодо приналежності Південних Курил. Пекін вперше за 59 років змінив свої погляди. Про це повідомляє Kyodo.

Зазначається, що на зустрічі 20-21 березня в Москві Путін говорив із Сі Цзіньпінем про «важливість розвитку спеціальної безмитної зони», законопроєкт про створення якої на Південних Курилах Держдума Росії ухвалила на початку березня. Токіо засудив її створення, а російська влада вказала, що одна з цілей – наголосити на приналежності островів Росії. Подібна зона була раніше створена в анексованому Криму.

Сі не прокоментував можливість інвестицій, поклавшись «на розсуд голови Національної комісії з розвитку та реформ».

Також зазначається, що позиція Китаю може ускладнити врегулювання територіальної суперечки між Японією та Росією.

З 1964 року чотири острови – Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї – позначалися на китайських картах як японські території, окуповані Росією. 

У 1960-х рішення про належність островів Японії ухвалив Мао Цзедун. Нинішній китайський лідер Сі Цзіньпін під час нещодавніх переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Китай відтепер «не приймає ні того, ні іншого боку» у територіальній суперечці.

СРСР приєднав до своєї території Ітуруп, Кунашир, Шикотан та Хабомаї за підсумками Другої світової війни. У 1956 році Радянський Союз і Японія підписали мирну декларацію, за якою Шикотан і Хабомаї мали бути передані Японії після укладання мирного договору. Але японська влада в наступні роки наполягала тільки на поверненні всіх островів. Мирний договір досі не підписано.

Японія протягом усіх цих років висловлювала територіальні претензії. Після початку війни Росії з Україною Японія вперше з 2003 року назвала Курильські острови «незаконно окупованими».

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Теги: Китай росія Японія

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