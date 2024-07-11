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Китай збудував таємну військову базу в Таджикистані (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай збудував таємну військову базу в Таджикистані (відео)
Китай розширює свій вплив у Таджикистані
фото із відкритих джерел

База у Таджикистані побудована на місці колишнього радянського форпосту

Китай збудував секретну військову базу в Таджикистані. Про це пише британська газета The Telegraph.

Як зазначає видання, про це свідчать дані супутникової зйомки. «Супутникові знімки показують, що Китай будує секретну військову базу в Таджикистані, оскільки він боється за зростаючу загрозу безпеці з боку керованого Талібаном Афганістану», – йдеться у матеріалі. 

«База побудована на місці колишнього радянського форпосту, знаходиться на висоті майже в 4000 метрів, поблизу селища Шаймак, в Мургабському районі ДБАО (Гірничо-Бадахшанська автономна область – «Главком»)», – пише видання.

Як зазначає The Telegraph, Китай і Таджикистан регулярно проводять спільні військові навчання, в тому числі поблизу секретної бази, яку Пекін побудував серед гір, на висоті 4000 метрів над рівнем моря.

Цей об’єкт – разом із оглядовими вежами та контингентом військ з обох країн – є яскравим символом зростаючої потужного впливу Китаю в Таджикистані.

«Жодна з країн публічно не визнала базу, яка розширює колишній радянський форпост. Але супутникові знімки свідчать про постійні темпи будівництва з 2016 року, включаючи нові під’їзні дороги до бази», переконані журналісти. 

Нагадаємо, Китай виступив з різкою критикою декларації саміту НАТО, яка звинувачує Пекін у підтримці Росії в її війні проти України. Як заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, твердження про відповідальність Китаю в українській війні є необґрунтованою.

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Теги: Китай військові навчання Таджикистан відео

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