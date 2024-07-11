Китай прокоментував декларацію саміту НАТО і вкотре назвав війну «конфліктом»

Лідери НАТО у спільній декларації заявили, що Китай є «вирішальним чинником» війни Росії проти України

Речник китайського МЗС заявив, що твердження про відповідальність Китаю в українській війні є необґрунтованою

Китай виступив з різкою критикою декларації саміту НАТО, яка звинувачує Пекін у підтримці Росії в її війні проти України. Як заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, твердження про відповідальність Китаю в українській війні є необґрунтованою, пише FT.

За словами посадовця, НАТО поширює неправдиву інформацію, створену Сполученими Штатами, сіючи розбрат між Китаєм і Європою та підриваючи їхню співпрацю.

«Щодо конфлікту в Україні, НАТО перебільшує відповідальність Китаю. Це безглуздо і відбувається зі злим умислом», – заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю.

Нагадаємо, напередодні лідери НАТО у спільній декларації заявили, що Китай є «вирішальним чинником» війни Росії проти України, оскільки «безмежне» партнерство Пекіна та Москви та його «широкомасштабна підтримка оборонно-промислової бази Росії» дозволяють Москві вести війну.

Представники альянсу закликали Пекін «припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку Росії військові зусилля».

Як повідомлялося, уряд Канади має намір направити Україні новий пакет військової допомоги на суму 500 млн канадських доларів ($367 млн).

До слова, Україна, ймовірно, отримає запрошення до НАТО на наступній зустрічі країн-членів Альянсу в Гаазі у червні 2025 року.