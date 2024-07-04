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Врегулювання «кризи в Україні»: Сі Цзіньпін зробив нову заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Врегулювання «кризи в Україні»: Сі Цзіньпін зробив нову заяву
Пекін підтримує Росію в об'єднанні Глобального Півдня
фото з відкритих джерел

Китайський лідер повторив, що його країна «завжди стояла на правильному боці історії», сигналізуючи про те, що Пекін продовжує підтримувати Москву

Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна продовжуватиме докладати активних зусиль для сприяння політичному врегулюванню «кризи в Україні». Про це повідомляє Bloomberg.

У матеріалі йдеться, що стосовно України китайський лідер повторив, що його країна «завжди стояла на правильному боці історії», сигналізуючи про те, що Пекін продовжує підтримувати Москву.

Також Сі Цзіньпін заявив, що підтримує Росію в об'єднанні Глобального Півдня, запобіганні нової «холодної війни» та протистоянні «незаконним одностороннім санкціям і гегемонізму».

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що залежність Росії від Китаю дійшла до того, що китайський лідер Сі Цзіньпін міг би припинити війну РФ проти України одним телефонним дзвінком.

Раніше повідомлялося, що Китай шукатиме врегулювання «кризи в Україні» у власний спосіб

До слова, Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Путін може закінчити війну в Україні за п'ять хвилин.

Читайте також: Китай не забезпечить миру Україні. І ось чому
Теги: Сі Цзіньпін Китай Україна війна росія

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