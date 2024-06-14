Саміт миру у Швейцарії. Оприлюднено фінальний список держав-учасниць

У заході візьмуть участь 92 країни та вісім організацій

Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії оприлюднив список країн, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру, який стартує вже завтра, 15 червня.

Згідно з опублікованим документом, у заході візьмуть участь 92 країни та вісім організацій. Серед учасників саміту є Саудівська Аравія, однак немає Китаю.

Список країн-учасниць Глобального саміту миру фото: eda.admin.ch/Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії

Нагадаємо, 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки, Росії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прилетів до Швейцарії, аби взяти участь у Глобальному саміті миру. За словами президента, Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.