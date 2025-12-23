Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ядерне роззброєння. Китай накинувся на США із претензіями

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Ядерне роззброєння. Китай накинувся на США із претензіями
Пекін звинуватив США у пошуку приводів для нарощування власних ядерних сил
фото з відкритих джерел

У Пекіні заявили, що Вашингтон шукає виправдання для прискореної модернізації власних ядерних сил

Китай звинуватив Сполучені Штати у спробах використати заяви про нібито нарощування ядерного потенціалу КНР як привід для модернізації власних ядерних сил. У Пекіні вважають, що така риторика підриває глобальну стратегічну стабільність і суперечить зобов’язанням США щодо ядерного роззброєння. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, коментуючи інформацію проєкту доповіді Пентагону, в якій йдеться про розміщення Китаєм нових міжконтинентальних балістичних ракет поблизу кордону з Монголією, передає кореспондент «Укрінформу».

За словами дипломата, подібні заяви з боку США не є новими та вписуються в довгострокову стратегію Вашингтона.

«Подібні гучні заяви є частиною послідовного плану США з пошуку приводів для прискорення модернізації власних ядерних сил та підриву глобальної стратегічної стабільності», – заявив Лінь.

У МЗС КНР наголосили, що ядерна доктрина Китаю має виключно оборонний характер, а рівень ядерного арсеналу підтримується на мінімально необхідному для гарантування безпеки держави. Саме тому Пекін, за словами речника, не бачить підстав приєднуватися до двосторонніх договорів США та Росії щодо ядерного роззброєння.

Водночас китайська сторона закликала Вашингтон виконати власні зобов’язання.

«Як наддержава з найбільшим ядерним арсеналом, Сполучені Штати мають особливу і пріоритетну відповідальність за ядерне роззброєння», – підкреслив Лінь.

За його словами, США повинні суттєво скоротити кількість ядерних боєголовок, щоб створити умови для залучення інших ядерних держав до процесу роззброєння.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував нові санкційні рішення проти осіб і компаній, які співпрацюють із російською воєнною промисловістю або допомагають обходити обмеження, запроваджені через агресію РФ. У цьому контексті українська влада не виключала розширення санкційного списку за рахунок іноземних суб’єктів, зокрема з країн, які, на думку Києва, сприяють російській економіці чи військовому потенціалу. Пекін неодноразово заявляв, що виступає проти будь-яких односторонніх санкцій і виявляє чутливість до кроків, які можуть зачепити інтереси китайських компаній або громадян.

Читайте також:

Теги: США Китай ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Берлін відкидає «мир під примусом» в Україні
Берлін відкидає «мир під примусом» в Україні
Макрон постояв у планці і став об'єктом глузувань французів
Макрон постояв у планці і став об'єктом глузувань французів
Ядерне роззброєння. Китай накинувся на США із претензіями
Ядерне роззброєння. Китай накинувся на США із претензіями
Норвегія готується до евакуації через ризики з боку РФ
Норвегія готується до евакуації через ризики з боку РФ
На польсько-білоруському кордоні встановлено перші елементи системи протидії дронам
На польсько-білоруському кордоні встановлено перші елементи системи протидії дронам
Китай закликав Україну утриматися від санкцій проти китайських компаній
Китай закликав Україну утриматися від санкцій проти китайських компаній

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 14:47
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua