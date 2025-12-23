Ядерне роззброєння. Китай накинувся на США із претензіями

У Пекіні заявили, що Вашингтон шукає виправдання для прискореної модернізації власних ядерних сил

Китай звинуватив Сполучені Штати у спробах використати заяви про нібито нарощування ядерного потенціалу КНР як привід для модернізації власних ядерних сил. У Пекіні вважають, що така риторика підриває глобальну стратегічну стабільність і суперечить зобов’язанням США щодо ядерного роззброєння. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, коментуючи інформацію проєкту доповіді Пентагону, в якій йдеться про розміщення Китаєм нових міжконтинентальних балістичних ракет поблизу кордону з Монголією, передає кореспондент «Укрінформу».

За словами дипломата, подібні заяви з боку США не є новими та вписуються в довгострокову стратегію Вашингтона.

«Подібні гучні заяви є частиною послідовного плану США з пошуку приводів для прискорення модернізації власних ядерних сил та підриву глобальної стратегічної стабільності», – заявив Лінь.

У МЗС КНР наголосили, що ядерна доктрина Китаю має виключно оборонний характер, а рівень ядерного арсеналу підтримується на мінімально необхідному для гарантування безпеки держави. Саме тому Пекін, за словами речника, не бачить підстав приєднуватися до двосторонніх договорів США та Росії щодо ядерного роззброєння.

Водночас китайська сторона закликала Вашингтон виконати власні зобов’язання.

«Як наддержава з найбільшим ядерним арсеналом, Сполучені Штати мають особливу і пріоритетну відповідальність за ядерне роззброєння», – підкреслив Лінь.

За його словами, США повинні суттєво скоротити кількість ядерних боєголовок, щоб створити умови для залучення інших ядерних держав до процесу роззброєння.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував нові санкційні рішення проти осіб і компаній, які співпрацюють із російською воєнною промисловістю або допомагають обходити обмеження, запроваджені через агресію РФ. У цьому контексті українська влада не виключала розширення санкційного списку за рахунок іноземних суб’єктів, зокрема з країн, які, на думку Києва, сприяють російській економіці чи військовому потенціалу. Пекін неодноразово заявляв, що виступає проти будь-яких односторонніх санкцій і виявляє чутливість до кроків, які можуть зачепити інтереси китайських компаній або громадян.