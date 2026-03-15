Бельгія закликала Європу до переговорів з Росією

Бельгійський прем’єр заявив, що без повної підтримки США Європа не здатна змусити Росію припинити війну

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер закликав Європейський Союз розпочати переговори з Росією щодо завершення війни в Україні. Як пише «Главком», про це він заявив в інтерв’ю бельгійському виданню L'Echo, повідомляє Euractiv.

За словами бельгійського прем’єра, ЄС не зміг змусити Росію припинити війну ні військовим, ні економічним тиском.

«Оскільки ми не можемо залякати Путіна, постачаючи зброю Україні, і не можемо економічно його задушити без підтримки США, залишається лише один спосіб: досягти угоди», – сказав де Вевер.

Він зазначив, що поставити Росію на коліна можливо лише за «100% підтримки США», однак, на його думку, Вашингтон не завжди повністю підтримує Україну.

«Без мандата на переговори в Москві ми не будемо за столом переговорів, де американці підштовхуватимуть Україну до угоди. І я вже можу сказати, що це буде погана угода для нас», – заявив бельгійський прем’єр.

Водночас верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас раніше наголошувала, що Євросоюз спочатку має узгодити власні вимоги до Росії, перш ніж починати прямі переговори з Москвою.

«Давайте спочатку обговоримо, про що саме ми хочемо говорити з росіянами, перш ніж міркувати, хто саме буде з ними говорити», – заявила Каллас під час зустрічі з журналістами в Брюсселі.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наразі не планує прямих контактів із російським диктатором Володимиром Путіним. У коментарі для видання Le Figaro він підкреслив, що будь-який діалог потребує ретельної підготовки та чітко сформованих вимог з боку Європи.