Головна Світ Політика
search button user button menu button

Бельгія закликала Європу до переговорів з Росією

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Бельгійський прем’єр заявив, що без повної підтримки США Європа не здатна змусити Росію припинити війну

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер закликав Європейський Союз розпочати переговори з Росією щодо завершення війни в Україні. Як пише «Главком», про це він заявив в інтерв’ю бельгійському виданню L'Echo, повідомляє Euractiv.

За словами бельгійського прем’єра, ЄС не зміг змусити Росію припинити війну ні військовим, ні економічним тиском.

«Оскільки ми не можемо залякати Путіна, постачаючи зброю Україні, і не можемо економічно його задушити без підтримки США, залишається лише один спосіб: досягти угоди», – сказав де Вевер.

Він зазначив, що поставити Росію на коліна можливо лише за «100% підтримки США», однак, на його думку, Вашингтон не завжди повністю підтримує Україну.

«Без мандата на переговори в Москві ми не будемо за столом переговорів, де американці підштовхуватимуть Україну до угоди. І я вже можу сказати, що це буде погана угода для нас», – заявив бельгійський прем’єр.

Водночас верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас раніше наголошувала, що Євросоюз спочатку має узгодити власні вимоги до Росії, перш ніж починати прямі переговори з Москвою.

«Давайте спочатку обговоримо, про що саме ми хочемо говорити з росіянами, перш ніж міркувати, хто саме буде з ними говорити», – заявила Каллас під час зустрічі з журналістами в Брюсселі.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наразі не планує прямих контактів із російським диктатором Володимиром Путіним. У коментарі для видання Le Figaro він підкреслив, що будь-який діалог потребує ретельної підготовки та чітко сформованих вимог з боку Європи.

Читайте також:

Теги: Європа Європейський Союз переговори росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua