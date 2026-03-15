Нетаньягу запросив розмову із Зеленським: яка тема переговорів – Ynet
У вересні 2023 року Володимир Зеленський провів переговори із Біньяміном Нетаньягу у Нью-Йорку
фото: Офіс президента

Ізраїль хоче використати досвід України у боротьбі з дронами Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу передав запит на проведення розмови з президентом України Володимиром Зеленським щодо протидії іранським дронам. Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet, пише «Главком».

Зазначається, що ініціатива Ізраїлю пов’язана з великим досвідом українських військових у перехопленні безпілотників іранського виробництва, які активно використовуються під час війни Росії проти України.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що відповідний запит на розмову надійшов. За його словами, через обмеження у графіку переговори поки не відбулися.

Водночас дипломат висловив сподівання, що розмова між Зеленським і Нетаньягу може відбутися вже на початку наступного тижня.

Нещодавно Трамп заявив, що більше не потребує допомоги України для захисту від іранських безпілотників, оскільки, за його словами, війна з Тегераном «незабаром завершиться». Згодом для медіа заявив: «Нам не потрібна допомога. Остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський».

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам унікальну угоду: країна готова передати власні новітні розробки ракет-перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot.

Також повідомлялось, що Україна отримала запити про допомогу від 11 країн через війну на Близькому Сході. Згодом стало відомо, що Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які працюватимуть у різних країнах регіону. 

