«Ніхто його не показав». Трамп сумнівається, що новий лідер Ірану живий

Трамп чув чутки про можливу смерть Хаменеї

Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи живий новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї після початку війни та бомбардувань країни. Про це він сказав у телефонному інтервʼю NBC News , пише «Главком».

За словами Трампа, новий лідер Ірану досі не з’являвся публічно після призначення, що викликає сумніви щодо його стану.

«Я не знаю, чи він взагалі живий. Поки що ніхто не зміг його показати», – сказав Трамп.

Водночас він додав, що чув чутки про можливу смерть Хаменеї, однак підкреслив, що ця інформація не підтверджена.

«Я чую, що його немає в живих, а якщо він живий, то він повинен зробити щось дуже розумне для своєї країни, а саме здатися», – заявив президент США.

Нещодавно Трамп заявив, що він розчарований тим, що Іран призначив сина аятоли Алі Хаменеї, Моджтабу Хаменеї, наступним верховним лідером, але не заявив, що хоче усунути його.

Раніше міністр війни США Піт Гегсет заявив, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зазнав поранення і, ймовірно, перебуває у важкому стані, що може пояснювати його відсутність у публічному просторі

Нагадаємо, Державний департамент США оголосив винагороду до $10 млн за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї та інших високопосадовців іранського керівництва.