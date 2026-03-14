«Командир у хаосі»: The Guardian про стиль Трампа у війні з Іраном

Трамп веде війну з Іраном у власному, нестандартному стилі – з суперечливими заявами, змінними цілями та різкими поворотами риторики

Трамп не зміг чітко пояснити американській громадськості, чому було розпочато війну

Президент США Дональд Трамп веде війну з Іраном у власному, нестандартному стилі – з суперечливими заявами, змінними цілями та різкими поворотами риторики. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Видання зазначає, що президент часто робить взаємовиключні заяви щодо стану війни.

Наприклад, під час однієї з пресконференцій журналіст запитав його, як поєднати його слова про те, що війна «майже завершена», із заявою міністра оборони, який назвав її «лише початком».

Трамп відповів: «Ну, я думаю, можна сказати і те, й інше».

The Guardian пише, що така риторика стала типовою для нинішнього конфлікту. Президент уникає традиційних звернень до нації та замість цього робить численні заяви у соцмережах і під час виступів.

За словами історика президентства Джонатана Альтера, такий стиль створює атмосферу невизначеності.

«Він – агент хаосу, і саме на цьому він спеціалізується. Він не думає далі, ніж наступний новинний цикл, тому ми бачимо зигзагоподібну зовнішню політику».

Видання також звертає увагу на суперечності у позиціях адміністрації США.

З одного боку, Трамп заявляє, що війна може скоро завершитися. З іншого офіційний акаунт Пентагону пише: «Це лише початок – ми не зупинимося, поки місія не завершиться».

Ветеранка морської піхоти США та керівниця організації Vet Voice Foundation Джанесса Голдбек заявила, що такі сигнали можуть бути небезпечними.

«Коли президент каже, що війна майже закінчена, а Пентагон – що це лише початок, це говорить світу, що стратегія не перебуває під контролем».

The Guardian також пише, що Трамп не зміг чітко пояснити американській громадськості, чому було розпочато війну. Серед аргументів, які звучали з Білого дому, було навіть формулювання, що президент мав «відчуття», ніби Іран готує напад.

Пізніше прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт уточнила, що це «відчуття ґрунтувалося на фактах».

При цьому, як зазначає видання, під час закритих брифінгів представники Пентагону повідомили членам Конгресу, що розвідка не має доказів підготовки Іраном превентивної атаки на США.

The Guardian також звертає увагу на суперечливі заяви самого президента. Наприклад, на мітингу в Кентуккі він сказав:

«Ми перемогли. Першу годину все закінчилося». Але майже одразу додав: «Ми ж не хочемо йти раніше, чи не так? Ми маємо завершити роботу».

Крім того, видання пише, що адміністрація Трампа активно використовує соціальні мережі та меми, поєднуючи відео реальних ударів із кадрами з фільмів і відеоігор.

Критики вважають, що такий стиль знецінює серйозність війни. У матеріалі також зазначається, що опитування громадської думки показують відсутність ефекту «згуртування навколо прапора», який часто виникає на початку воєн.

За даними опитувань Quinnipiac та Fox News, близько половини американців вважають, що війна з Іраном робить США менш безпечними, тоді як лише приблизно третина вважає навпаки.

The Guardian підсумовує, що відсутність чітко визначених цілей може навіть бути вигідною для президента. Оскільки конкретних критеріїв перемоги не оголошено, Трамп у будь-який момент може заявити, що війна завершилася успішно.

Як сказав ветеран війни в Іраку Метью Хох: «Можливо, в цьому є геніальність: якщо немає чітких цілей, ніхто не може змусити вас їх виконати».

Водночас, за словами експертів, така стратегія може підірвати довіру до США серед союзників і противників.

Як повідомлялось, адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила спроби союзників на Близькому Сході розпочати дипломатичні переговори щодо припинення війни з Іраном.