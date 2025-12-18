Головна Світ Політика
Україна і Китай провели політичні консультації у Пекіні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Україна і Китай провели політичні консультації у Пекіні
Сергій Кислиця поспілкувався з Лю Бінєм у Пекіні
фото: МЗС України

Консультації підтвердили взаємну повагу до суверенітету та територіальної цілісності як основу українсько-китайських відносин

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця провів у Пекіні політичні консультації з помічником міністра закордонних справ КНР Лю Бінєм. Про це повідомляє українське МЗС у четвер, 18 грудня. 

«Сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, окреслили плани подальших контактів на вищому і високому рівнях, обговорили шляхи посилення торговельно-економічної співпраці та проблематику взаємодії в рамках міжнародних організацій», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відбувся поглиблений обмін думками щодо поточної ситуації, повʼязаної із триваючою збройною агресією РФ проти України, а також міжнародних зусиль щодо досягнення сталого і тривалого миру.

«Співрозмовники підтвердили, що взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментом українсько-китайських відносин», – заявили у МЗС.

Також Кислиця провів зустріч з представниками китайських експертно-аналітичних кіл і дипломатичного корпусу країн-партнерів.

Нагадаємо, що перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця спростував чутки про теорії змови навколо мирних переговорів, зазначивши, що українська позиція чітко зрозуміла партнерам зі США, які активно беруть участь у перемовинах.  Важливо, щоб американська сторона залишалася повністю залученою до мирного процесу й намагалася визначити кроки, які можуть призвести до справедливого і сталого завершення війни.

Китай утримався від оцінок намірів Європейського Союзу використати заморожені російські активи для репараційної позики Україні. Дипломат зауважив, що позиція Китаю в питанні російсько-української війни «послідовна і чітка». Пекін сподівається на якнайшвидше досягнення сторонами справедливої і обов’язкової мирної угоди.

Теги: Китай українці Сергій Кислиця

Україна і Китай провели політичні консультації у Пекіні
Україна і Китай провели політичні консультації у Пекіні
