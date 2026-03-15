Трамп відкинув допомогу України і зробив зневажливу заяву про Зеленського

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Зеленський з президентом Трампом на полях 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН
фото: Getty Images

Трамп вважає українського президента складним партнером для переговорів

Президент США Дональд Трамп різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського, заявивши, що Вашингтон не потребує його допомоги у протидії іранським атакам. Про це він сказав у телефонному інтервʼю NBC News , пише «Главком».

Відповідаючи на питання щодо пропозиції України допомогти союзникам США на Близькому Сході у перехопленні іранських дронів, Трамп заявив, що Вашингтон не зацікавлений у такій підтримці.

«Нам не потрібна допомога. Остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський», – сказав президент США. Водночас американський лідер відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу України з технологією перехоплення дронів.

Він також додав, що вважає українського президента складним партнером для переговорів щодо закінчення російсько-української війни.

«Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, бо Путін готовий укласти угоду. Із Зеленським набагато складніше домовитися», – заявив Трамп.

Нещодавно Трамп заявив, що більше не потребує допомоги України для захисту від іранських безпілотників, оскільки, за його словами, війна з Тегераном «незабаром завершиться». 

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам унікальну угоду: країна готова передати власні новітні розробки ракет-перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot.

Також повідомлялось, що Україна отримала запити про допомогу від 11 країн через війну на Близькому Сході. Згодом стало відомо, що Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які працюватимуть у різних країнах регіону. 

Читайте також:

Читайте також

Наслідки прильотів іранських безпілотників по НПЗ в Рас-Таннурі, 2 березня 2026 рік
Нафта по $150? Чому росіяни потирають руки через атаку на Іран Тема тижня
3 березня, 17:05
Блогерка з України назвали суму, яку вона витрачає на базові потреби в США
Українка розповіла, скільки коштує життя в США та назвала ціни
20 лютого, 19:43
Іран офіційно підтвердив готовність до переговорів зі США
Іран готовий домовлятися з Вашингтоном, але ставить жорстку вимогу
25 лютого, 09:07
Посольство США в Саудівській Аравії атакували іранські безпілотники
Посольство США в Саудівській Аравії атакували іранські безпілотники
3 березня, 04:28
Президент США Дональд Трамп заявив, що війни можна вести використовуючи тільки наявні запаси
«Можемо вічно воювати»: Трамп заявив про рекордні запаси озброєння США
3 березня, 09:09
Китай окреслив «червоні лінії» у відносинах зі США
Китай заявив про готовність до діалогу зі США, але є нюанс
4 березня, 12:04
Анастасія Пустовіт отримала орден «За заслуги» ІІІ ступеня
Зеленський нагородив державною відзнакою акторку Пустовіт, яка пережила окупацію
5 березня, 18:07
Трамп обрав назву операції проти Ірану «Епічна лють» з 20 запропонованих варіантів
Трамп розповів, як обирав назву операції проти Ірану
12 березня, 03:26
За словами глави держави, програма повинна запрацювати у квітні
Президент анонсував програму, за якою українці отримуватимуть 1,5 тис. грн
12 березня, 11:00

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
