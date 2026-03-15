Трамп відкинув допомогу України і зробив зневажливу заяву про Зеленського

Трамп вважає українського президента складним партнером для переговорів

Президент США Дональд Трамп різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського, заявивши, що Вашингтон не потребує його допомоги у протидії іранським атакам. Про це він сказав у телефонному інтервʼю NBC News , пише «Главком».

Відповідаючи на питання щодо пропозиції України допомогти союзникам США на Близькому Сході у перехопленні іранських дронів, Трамп заявив, що Вашингтон не зацікавлений у такій підтримці.

«Нам не потрібна допомога. Остання людина, від якої нам потрібна допомога, – це Зеленський», – сказав президент США. Водночас американський лідер відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу України з технологією перехоплення дронів.

Він також додав, що вважає українського президента складним партнером для переговорів щодо закінчення російсько-української війни.

«Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, бо Путін готовий укласти угоду. Із Зеленським набагато складніше домовитися», – заявив Трамп.

Нещодавно Трамп заявив, що більше не потребує допомоги України для захисту від іранських безпілотників, оскільки, за його словами, війна з Тегераном «незабаром завершиться».

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам унікальну угоду: країна готова передати власні новітні розробки ракет-перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot.

Також повідомлялось, що Україна отримала запити про допомогу від 11 країн через війну на Близькому Сході. Згодом стало відомо, що Україна відправила три професійні команди на Близький Схід, які працюватимуть у різних країнах регіону.