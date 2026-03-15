Зять Трампа збирає мільярди для свого фонду, працюючи посланцем на Близькому Сході – NYT

Іванна Гончар
Критики в США вже закликають запровадити для Кушнера правила фінансового розкриття, подібні до тих, що діють для державних службовців
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер намагається залучити щонайменше $5 млрд інвестицій для своєї приватної інвестиційної компанії Affinity Partners. При цьому він паралельно працює одним із ключових переговорників адміністрації США на Близькому Сході. Про це пише The New York Times, повідомляє «Главком».

За даними видання, Кушнер останніми тижнями проводив переговори з потенційними інвесторами, зокрема з урядами та державними фондами країн регіону.

Як повідомили NYT п’ять джерел, знайомих із переговорами, представники Affinity вже зустрічалися з Державним інвестиційним фондом Саудівської Аравії (PIF). Цей фонд контролює кронпринц Мухаммед бін Салман.

Саме цей фонд уже є найбільшим інвестором компанії Кушнера – після завершення першого президентського терміну Трампа він вклав у Affinity $2 млрд.

За словами співрозмовників видання, під час нового раунду залучення інвестицій саудівський фонд може отримати першочергове право на нові вкладення. Крім того, Кушнер планує звернутися і до інших близькосхідних суверенних фондів, зокрема з ОАЕ та Катару, які раніше також інвестували в його компанію.

Очікується, що кампанія зі збору коштів може тривати більшу частину 2026 року.

Як зазначає The New York Times, ситуація викликає дискусії щодо можливого конфлікту інтересів. Кушнер одночасно бере участь у дипломатичних переговорах і розвиває власний бізнес.

Зокрема, нещодавно він виступав як «мирний посланник» Трампа і проводив переговори в Женеві з міністром закордонних справ Ірану щодо ядерної програми.

Крім того, Кушнер брав участь у переговорах щодо звільнення заручників у Газі, а також долучався до контактів між Росією та Україною щодо завершення війни.

У січні він також входив до офіційної делегації США на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де презентував план адміністрації Трампа щодо «Нової Гази».

Паралельно, за даними джерел NYT, Кушнер проводив у Давосі приватні зустрічі з міжнародними бізнес-лідерами, де обговорював нові інвестиції для Affinity.

Цікаво, що ще у 2024 році Кушнер заявляв, що намагатиметься уникати конфліктів інтересів.

«Нам не потрібно залучати капітал протягом наступних чотирьох років», – казав він тоді.

Втім, за даними The New York Times, ситуація змінилася. У документах для потенційних інвесторів компанія зазначає, що понад три чверті з приблизно $5 млрд, які Affinity залучила з моменту створення у 2021 році, вже інвестовані.

Кошти вкладали, зокрема, в ізраїльську страхову компанію Phoenix Financial та фінтех-стартап Revolut.

За внутрішніми оцінками компанії, її інвестиції принесли приблизно 25% прибутковості з моменту заснування.

Критики в США вже закликають запровадити для Кушнера правила фінансового розкриття, подібні до тих, що діють для державних службовців.

Зокрема, правозахисна організація Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) звернулася до Білого дому з вимогою застосувати до нього такі правила.

