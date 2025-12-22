Головна Світ Економіка
Китай рекордно збільшив імпорт російського золота

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Китай активно купує російське золото, що пояснюється високим внутрішнім попитом на цей метал,
фото: АР

За весь 2024 рік Росія продала Китаю золота всього на 223 млн доларів

Китай у листопаді 2025 року придбав рекордну кількість золота з Росії на суму 961 млн доларів, що стало максимальним показником за всю історію двосторонньої торгівлі. У жовтні 2025 року аналогічний обсяг поставок становив 930 млн доларів. Про це пише DW, передає «Главком».

Загалом за 11 місяців 2025 року Китай імпортував російського золота на суму 1,9 млрд доларів (або 1,6 млрд євро), що значно перевищує поставки попередніх років. Для порівняння, за весь 2024 рік Росія продала Китаю золота всього на 223 мільйони доларів.

Основна частина цього золота була продана в жовтні та листопаді, що значно відрізняється від першої половини 2025 року, коли поставки не перевищували 9 млн доларів.

Згідно з інформацією, оприлюдненою Bloomberg та іншими джерелами, реальні обсяги закупівель золота Китаєм можуть бути значно вищими, ніж офіційно заявлені. Згідно з оцінками аналітиків, реальний обсяг купленого золота може перевищувати 250 тонн, що значно більше, ніж 23,95 тонни, зафіксовані в офіційних звітах китайської влади за перші дев'ять місяців 2025 року.

Китай активно купує російське золото, що пояснюється високим внутрішнім попитом на цей метал, а також прагненням зберігати резерви у драгметалах, а не в доларах США, як це було раніше. Аналітики вважають, що Росія, завдяки своїм великим запасам золота, стає важливим постачальником для Китаю, що дозволяє країнам зміцнювати економічні зв'язки в умовах глобальних фінансових змін.

Нагадаємо, Центральний банк Росії вперше розпочав прямі продажі золота зі стратегічних резервів на внутрішньому ринку. Продажі відбуваються для підтримки рубля, закриття бюджетних дір і латання ліквідності корпорацій.

Теги: росія Китай імпорт золото

