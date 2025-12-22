Зеленський анонсував нові санкції проти РФ, Китаю та прихильників агресії

За словами глави держави, буде щонайменше один окремий пакет санкцій проти осіб, пов’язаних із російською воєнною промисловістю

Україна до кінця року готує ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів та осіб, які допомагають агресії РФ, зокрема з-за кордону. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

«Готуємо до кінця цього року ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії», – заявив Зеленський.

Окремо президент повідомив про підготовку санкцій проти осіб, які виправдовують війну та просувають російський вплив через масову культуру, а також проти спортсменів, які використовують свою публічність для глорифікації агресії РФ.

«Готуємо ще санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури», – наголосив президент.

Крім того, Україна працює з європейськими партнерами над деталями 20-го пакета санкцій ЄС, основним завданням якого є посилення тиску на енергетичні активи Володимира Путіна та пов’язаних із ним олігархів.

Також, за словами Зеленського, готується новий санкційний пакет Канада, а Україна продовжить синхронізацію міжнародних обмежень через рішення РНБО та відповідні укази президента.

Раніше, президент увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 56 суден, пов’язаних із Росією або обходом міжнародних обмежень. Йдеться, зокрема, про кораблі, які незаконно заходили в тимчасово окуповані порти України та вивозили викрадену українську агропродукцію. Частина цих суден транспортувала тисячі тонн зерна й іншої продукції з портів Севастополя та Феодосії. Значна кількість фігурантів уже перебуває під санкціями Європейський Союз, США та Швейцарія.