Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський анонсував нові санкції проти РФ, Китаю та прихильників агресії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ, Китаю та прихильників агресії
Володимир Зеленський повідомив про підготовку пакета санкцій проти Росії
фото з відкритих джерел

За словами глави держави, буде щонайменше один окремий пакет санкцій проти осіб, пов’язаних із російською воєнною промисловістю

Україна до кінця року готує ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів та осіб, які допомагають агресії РФ, зокрема з-за кордону. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

«Готуємо до кінця цього року ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії», – заявив Зеленський.

Окремо президент повідомив про підготовку санкцій проти осіб, які виправдовують війну та просувають російський вплив через масову культуру, а також проти спортсменів, які використовують свою публічність для глорифікації агресії РФ.

«Готуємо ще санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури», – наголосив президент.

Крім того, Україна працює з європейськими партнерами над деталями 20-го пакета санкцій ЄС, основним завданням якого є посилення тиску на енергетичні активи Володимира Путіна та пов’язаних із ним олігархів.

Також, за словами Зеленського, готується новий санкційний пакет Канада, а Україна продовжить синхронізацію міжнародних обмежень через рішення РНБО та відповідні укази президента.

Раніше, президент увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 56 суден, пов’язаних із Росією або обходом міжнародних обмежень. Йдеться, зокрема, про кораблі, які незаконно заходили в тимчасово окуповані порти України та вивозили викрадену українську агропродукцію. Частина цих суден транспортувала тисячі тонн зерна й іншої продукції з портів Севастополя та Феодосії. Значна кількість фігурантів уже перебуває під санкціями Європейський Союз, США та Швейцарія.

Читайте також:

Теги: росія санкції Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Все, що на рівні стереотипів прокачувалося щодо американців, описано чорним по білому з кучерявим підписом Трампа
Про що насправді нова стратегія нацбезпеки США
8 грудня, 14:01
Зустріч російського диктатора Путіна зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером
Вражаюча вечеря та незабутня екскурсія Москвою. Як американці «випрошували» мир у Путіна Тема дня
3 грудня, 19:15
Звільнення Єрмака, підрив танкерів «тіньового флоту» РФ. Головне за 28 листопада
Звільнення Єрмака, підрив танкерів «тіньового флоту» РФ. Головне за 28 листопада
28 листопада, 21:05
Президент України зустрінеться з очільниками НАТО та ЄС у Брюсселі
У НАТО підтвердили візит Зеленського до Брюсселя та зустріч із лідерами ЄС
8 грудня, 13:47
Відбулася перша зустріч групи, яка працюватиме над документом про відбудову та економічне відновлення України
Відбудова та економічне відновлення України. Зеленський повідомив результати переговорів зі США
10 грудня, 20:49
Президент: Зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є
Зеленський анонсував нові переговори
3 грудня, 21:28
Президент зробив заяву про гарантії безпеки для України
Президент пояснив, якими мають бути гарантії безпеки
18 грудня, 15:40
Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна попередила про прискорення інфляції
Голова Центробанку Росії попередила про стрибок інфляції у РФ
19 грудня, 19:05
Президент Венесуели Ніколас Мадуро розцінює дії США як спробу заволодіти величезними нафтовими запасами країни
США ввели санкції проти родичів президента Венесуели
20 грудня, 06:26

Політика

В Угорщині з'явилися пропагандистські банери із Зеленським
В Угорщині з'явилися пропагандистські банери із Зеленським
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ, Китаю та прихильників агресії
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ, Китаю та прихильників агресії
Вибори президента під час воєнного стану: Рада формує робочу групу
Вибори президента під час воєнного стану: Рада формує робочу групу
Лещенко розповів, яку нову посаду займає після звільнення Єрмака
Лещенко розповів, яку нову посаду займає після звільнення Єрмака
Удар по енергетиці та ситуація із пальним. Міненерго пояснило, чи варто панікувати українцям
Удар по енергетиці та ситуація із пальним. Міненерго пояснило, чи варто панікувати українцям
Зеленський привітав енергетиків з професійним святом
Зеленський привітав енергетиків з професійним святом

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua