Китай закликав Україну утриматися від санкцій проти китайських компаній

Пекін розкритикував плани України вводити обмеження для китайських бізнесів та громадян

Лінь Цзянь: Українська сторона повинна виправити поведінку

Пекін публічно закликав Україну не вводити санкції проти китайських компаній та громадян, яких Київ може визнати причетними до підтримки агресії Росії. Речник МЗС КНР Лінь Цзянь назвав такі заходи «недружнім кроком» та наголосив на порушенні міжнародного права. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає кореспондент «Укрінформу».

Заява пролунала на брифінгу МЗС КНР, де речник відомства Лінь Цзянь прокоментував анонсовані Президентом Володимиром Зеленським нові санкційні рішення.

За його словами, можливі обмеження щодо суб’єктів з Китаю розцінюються Пекіном як «недружній крок».

Представник МЗС КНР наголосив, що «Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій», які, на думку Пекіна, «порушують міжнародне право і не підтримані Радою Безпеки ООН».

Він заявив, що така політика стосується не лише заходів Заходу, а й кроків України, якщо вони торкатимуться китайських компаній або фізичних осіб.

Пекін демонструє готовність публічно реагувати на будь-які рішення Києва, які можуть зашкодити економічним або політичним інтересам Китаю.

Лінь Цзянь також заявив, що «українська сторона має виправити свою поведінку та надалі уникати неправомірних дій стосовно Китаю». Таким чином Пекін фактично попередив Київ про небажаність розширення санкційного тиску в бік китайських суб’єктів.

Формулювання речника МЗС КНР свідчать, що Китай прагне продемонструвати жорстку позицію, водночас не розкриваючи деталей можливих кроків у відповідь.

До слова, президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку нових санкцій проти Росії та її прихильників за кордоном, а також проти осіб і компаній, які сприяють агресії РФ. За словами глави держави, ці заходи передбачають щонайменше один окремий пакет обмежень щодо суб’єктів, пов’язаних із російською воєнною промисловістю.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вирішив призупинити запровадження санкцій проти Міністерства державної безпеки Китаю за масштабну кампанію кібершпигунства, аби не зірвати торговельне перемир'я.