Єрмак завдає удару у відповідь? Newsweek опублікував скандальну статтю про конгресменку Спартц

Журнал зі США опублікував статтю, в якій натякає на особистий інтерес конгресменки, та водночас посилається виключно на анонімні джерела

Конгресменка США Вікторія Спартц, яка звинуватила уряд Володимира Зеленського в тому, що він не підготувався до війни, буцімто лобіювала інтереси американського військового підрядника, в якого Київ не бажав купувати товари. Про це написав журнал Newsweek із посиланням на власні анонімні джерела в українському уряді.

8 березня у Варшаві відбулася зустріч, подробиці якої раніше не повідомлялися. Мовляв, ця зустріч у посольстві викликала занепокоєння, адже під час неї конгресменка начебто відстоювала зацікавлення американського військового підрядника. Однак Київ з ним працювати не хотів.

Повідомлення джерел Newsweek – без жодної конретики та імен

Конгресвумен взяла участь у зустрічі з військовою підрядною компанією Вільяма Р. Брауна з Battle Born Munitions, Inc (BBM), що базується в Неваді, щоб сприяти передачі 1 млн боєприпасів, отриманих Україною наприкінці березня, від імені Каліфорнійської компанія Ammo Inc. Українські джерела стверджують, що 43-річна бізнесвумен хотіла, щоб представники Києва закупили додаткові товари, і припустили, що вона могла б отримати від них вигоду. Вікторія Спартц заперечує ці заяви.

Цю інформацію Newsweek начебто отримав від представника українського уряду, який брав участь у зустрічі, розмовляючи з журналістами на умовах анонімності: «Вона (Спартц – ред.) просто сказала, що це серйозна компанія, і в них є те, що потрібно Україні, і вона сподівалася, що українці передадуть свої пропозиції потрібним людям… вона лобіювала».

Журнал Newsweek посилається на два подальших листи, надіслані Брауном офіційним особам посольства у Варшаві. Електронні листи містили брошуру BBM про військову техніку, включаючи важкі кулемети та реактивні гранатомети, які можна придбати. Ці пункти «обговорювалися вчора під час нашої зустрічі та взаємодії з членом Конгресу Спартц», – йдеться в електронному листі Брауна. Однак листів журнал не опублікував.

Newsweek пише, що начебто має в розпорядженні запит від української державної компанії «Укрспецекспорт» до BBM щодо потенційних поставок реактивних снарядів до реактивних систем залпового вогню. Але джерело, близьке до Зеленського, яке також побажало залишитися анонімним, повідомило Newsweek: BBM попросив ексклюзивний контракт на постачання Україні боєприпасів. Київ, за їх словами, мав занепокоєння з приводу ланцюжка поставок фірми.

«Ми були дуже здивовані тим, що член Конгресу активно просував приватні комерційні інтереси, особливо під час війни, – додало анонімне джерело. – Ми можемо лише здогадуватися про її мотивацію, але жоден інший член Конгресу ніколи не робив цього з нашого досвіду».

Офіс Спартц та згадані компанії відкидають звинувачення

В офісі конгресменки Спартц Newsweek повідомили, що конгресвумен взяла участь у зустрічі після переговорів із членом правління Ammo Inc. Річардом Чайлдрессом, який намагався передати боєприпаси Україні.

«Ammo Inc. залучила BBM до матеріально-технічного забезпечення цієї пожертви та зіткнулася із серйозними проблемами. Конгресмен порадила BBM повідомити про свої висновки відповідним органам влади США», – йдеться в заяві офісу Вікторії Спартц, надісланій електронною поштою.

Віце-президент з продажу Ammo Inc. Ентоні Тейт сказав Newsweek, що компанія не підтримувала контактів зі Спартц або українським урядом після того, як вона пожертвувала боєприпаси, і не висловлювала занепокоєння щодо поведінки України.

В офісі Спартц заявили, що вона не порушувала правила внутрішнього розпорядку і не отримувала «будь-якої винагороди» за свою роботу, а «просто намагалася допомогти впорядкувати бюрократію, щоб швидше допомогти Україні». Офіс конгресвумена відкинув звинувачення як «дезінформацію» та спробу «очорнити» її.

Генеральний директор BBM Фред Хіс сказав Newsweek, що фірма раніше не мала стосунків зі Спартц і з тих пір не співпрацювала з нею.

Нагадаємо, Вікторія Спартц відома публічною критикою київського уряду, і закликала президента Володимира Зеленського звільнити свою праву руку Андрія Єрмака. Вона говорила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією». Про це вона написала в листі до президента США Джо Байдена.

Конгресменка назвала основні претензії до Єрмака, серед яких є досить серйозні звинувачення, пов’язані безпосередньо з повномасштабною війною проти Росії.

При цьому Спартц продовжувати виступати за розширення співпраці між США та Україною, незважаючи на її занепокоєння щодо найближчого оточення Зеленського.