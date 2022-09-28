Головна Світ Політика
search button user button menu button

Єрмак завдає удару у відповідь? Newsweek опублікував скандальну статтю про конгресменку Спартц

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Єрмак завдає удару у відповідь? Newsweek опублікував скандальну статтю про конгресменку Спартц
Вікторія Спартц закликала президента Володимира Зеленського звільнити Андрія Єрмака
фото з відкритих джерел

Журнал зі США опублікував статтю, в якій натякає на особистий інтерес конгресменки, та водночас посилається виключно на анонімні джерела 

Конгресменка США Вікторія Спартц, яка звинуватила уряд Володимира Зеленського в тому, що він не підготувався до війни, буцімто лобіювала інтереси американського військового підрядника, в якого Київ не бажав купувати товари. Про це написав журнал Newsweek із посиланням на власні анонімні джерела в українському уряді.  

8 березня у Варшаві відбулася зустріч, подробиці якої раніше не повідомлялися. Мовляв, ця зустріч у посольстві викликала занепокоєння, адже під час неї конгресменка начебто відстоювала зацікавлення американського військового підрядника. Однак Київ з ним працювати не хотів.

Повідомлення джерел Newsweek – без жодної конретики та імен

Конгресвумен взяла участь у зустрічі з військовою підрядною компанією Вільяма Р. Брауна з Battle Born Munitions, Inc (BBM), що базується в Неваді, щоб сприяти передачі 1 млн боєприпасів, отриманих Україною наприкінці березня, від імені Каліфорнійської компанія Ammo Inc. Українські джерела стверджують, що 43-річна бізнесвумен хотіла, щоб представники Києва закупили додаткові товари, і припустили, що вона могла б отримати від них вигоду. Вікторія Спартц заперечує ці заяви. 

Цю інформацію Newsweek начебто отримав від представника українського уряду, який брав участь у зустрічі, розмовляючи з журналістами на умовах анонімності: «Вона (Спартц – ред.) просто сказала, що це серйозна компанія, і в них є те, що потрібно Україні, і вона сподівалася, що українці передадуть свої пропозиції потрібним людям… вона лобіювала».

Журнал Newsweek посилається на два подальших листи, надіслані Брауном офіційним особам посольства у Варшаві. Електронні листи містили брошуру BBM про військову техніку, включаючи важкі кулемети та реактивні гранатомети, які можна придбати. Ці пункти «обговорювалися вчора під час нашої зустрічі та взаємодії з членом Конгресу Спартц», – йдеться в електронному листі Брауна. Однак листів журнал не опублікував.

Newsweek пише, що начебто має в розпорядженні запит від української державної компанії «Укрспецекспорт» до BBM щодо потенційних поставок реактивних снарядів до реактивних систем залпового вогню. Але джерело, близьке до Зеленського, яке також побажало залишитися анонімним, повідомило Newsweek: BBM попросив ексклюзивний контракт на постачання Україні боєприпасів. Київ, за їх словами, мав занепокоєння з приводу ланцюжка поставок фірми.

«Ми були дуже здивовані тим, що член Конгресу активно просував приватні комерційні інтереси, особливо під час війни, – додало анонімне джерело. – Ми можемо лише здогадуватися про її мотивацію, але жоден інший член Конгресу ніколи не робив цього з нашого досвіду».

Офіс Спартц та згадані компанії відкидають звинувачення  

В офісі конгресменки Спартц Newsweek повідомили, що конгресвумен взяла участь у зустрічі після переговорів із членом правління Ammo Inc. Річардом Чайлдрессом, який намагався передати боєприпаси Україні.

«Ammo Inc. залучила BBM до матеріально-технічного забезпечення цієї пожертви та зіткнулася із серйозними проблемами. Конгресмен порадила BBM повідомити про свої висновки відповідним органам влади США», – йдеться в заяві офісу Вікторії Спартц, надісланій електронною поштою.

Віце-президент з продажу Ammo Inc. Ентоні Тейт сказав Newsweek, що компанія не підтримувала контактів зі Спартц або українським урядом після того, як вона пожертвувала боєприпаси, і не висловлювала занепокоєння щодо поведінки України.

В офісі Спартц заявили, що вона не порушувала правила внутрішнього розпорядку і не отримувала «будь-якої винагороди» за свою роботу, а «просто намагалася допомогти впорядкувати бюрократію, щоб швидше допомогти Україні». Офіс конгресвумена відкинув звинувачення як «дезінформацію» та спробу «очорнити» її.  

Генеральний директор BBM Фред Хіс сказав Newsweek, що фірма раніше не мала стосунків зі Спартц і з тих пір не співпрацювала з нею. 

Нагадаємо, Вікторія Спартц відома публічною критикою київського уряду, і закликала президента Володимира Зеленського звільнити свою праву руку Андрія Єрмака. Вона говорила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією». Про це вона написала в листі до президента США Джо Байдена.

Конгресменка назвала основні претензії до Єрмака, серед яких є досить серйозні звинувачення, пов’язані безпосередньо з повномасштабною війною проти Росії.

При цьому Спартц  продовжувати виступати за розширення співпраці між США та Україною, незважаючи на її занепокоєння щодо найближчого оточення Зеленського. 

Читайте також:
Теги: Вікторія Спартц Володимир Зеленський Укрспецекспорт президент українці правила боєприпаси Андрій Єрмак журнал

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Офісі президента назвали причину резонансних заяв конгресменки
Філатов заступився за Спартц і вилаявся в бік Арестовича
14 липня, 10:50
Вікторія Спартц у листі висловила занепокоєння зосередженням влади в руках Єрмака
Конгресменка Спартц написала Байдену нового листа щодо Єрмака
27 липня, 12:15
У липні стало відомо, що Геннадія Корбана позбавили громадянства України
Корбан розповів про свою зустріч із конгресменкою Спартц
10 серпня, 10:25

Політика

ЄС кулуарно закликає Україну відмовитися від «єдиного телемарафону» – посол Німеччини
ЄС кулуарно закликає Україну відмовитися від «єдиного телемарафону» – посол Німеччини
Євросоюз може зняти з Росії частину санкцій – Politico
Євросоюз може зняти з Росії частину санкцій – Politico
Єрмак завдає удару у відповідь? Newsweek опублікував скандальну статтю про конгресменку Спартц
Єрмак завдає удару у відповідь? Newsweek опублікував скандальну статтю про конгресменку Спартц
Анексія окупованих територій України: Держдума РФ скликає засідання
Анексія окупованих територій України: Держдума РФ скликає засідання
Ядерні погрози Росії: Шольц звернувся до Путіна
Ядерні погрози Росії: Шольц звернувся до Путіна
США закликали своїх громадян негайно виїхати з Росії
США закликали своїх громадян негайно виїхати з Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Чиновник із Зімбабве виступив у Думі з курйозною промовою (відео)
80K
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
52K
Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)
28K
Пентагон розкрив мету проведення Кремлем «референдумів»
27K
ЗСУ взяли під контроль кілька сіл біля Лимана – ISW (карта)
22K
Аналітики ISW спрогнозували, коли Путін оголосить анексію окупованих територій

Новини

Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Сьогодні, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Сьогодні, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Сьогодні, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Сьогодні, 07:27
До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту