Корбан розповів про свою зустріч із конгресменкою Спартц

Політик підтвердив, що зустрічався з американською конгресменкою у Дніпрі

Позбавлений українського громадянства бізнесмен і голова Штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан підтвердив, що зустрічався у Дніпрі з американським політиком від Республіканської партії Вікторією Спартц. Про це він сказав у інтерв’ю BBC.

«Я зустрічався з Вікторією Спартц один раз, коли вона була проїздом у Дніпрі, вона їхала із Запоріжжя і проїжджала через Дніпро, бо дорога лежить через Дніпро. І, справді, вона відвідала штаб оборони.

Ми говорили переважно про те, як потрібно комплектувати бойові бригади озброєнням. І як треба складати заявки, бо знову ж таки некомпетентність якихось чиновників у Міністерстві оборони, некомпетентність якихось військових, які, може, і не повинні бути в цьому компетентні, у Генеральному штабі – я не називаю прізвища, тому що я їх навіть не знаю», – зазначив він.

За словами Корбана, Спартц пояснила йому, що озброєння постачається під завдання – під конкретну бригаду, яка тримає певну ділянку фронту, і має воєнні завдання.

Вікторія Спартц – перша політикиня українського походження, яка увійшла до Палати представників Конгресу США. Це сталося у 2020 році. Спартц представляє Республіканську партію. У квітні 2022 року відвідала Україну.

Політик зазначив, що поділяв підхід конгресвумен до виділення зброї, але наголошував їй, що сам він «настільки не впливає на цей процес», адже це прерогатива Міноборони і Генштабу.

«Я з нею не обговорював Офіс президента, я не обговорював якихось людей, які працюють в Офісі президента, я не обговорював обстановку в країні, я не обговорював внутрішньополітичні питання, я навіть, чесно кажучи, спочатку не знав, з якої вона партії», – сказав він.

Голова Штабу тероборони Дніпра підкреслив, що це була його перша і єдина зустріч зі Спартц, і він «взагалі раніше ніколи не зустрічався з американськими політиками». Корбан запевняє, що у жодній комунікації з американською політикинею наразі він не перебуває.

Водночас голова Корбан вважає, що однією з причин, через яку його позбавили українського громадянства, можуть бути чутки, що він що нібито мав «численні контакти» зі Спартц.

Нагадаємо, раніше представниця Конгресу США Вікторія Спартц заявила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією». Про це вона написала в листі до президента США Джо Байдена.

Після цього речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко різко розкритикував звернення конгресменки США Вікторії Спартц до Байдена. Він зазначив, що дії та заяви Спартц контрастують на тлі масштабної підтримки США в протидії агресії Росії.

У відповідь Спартц заявила, що президент Володимир Зеленський повинен «розв’язати проблему» Андрія Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її звинувачень на адресу керівника Офісу президента щодо співпраці з Росією. Спартц заявила, що голові Офісу президента України Андрію Єрмаку треба піти у відставку. Вона назвала основні претензії до Єрмака, серед яких є досить серйозні звинувачення, пов’язані безпосередньо з повномасштабною війною проти Росії.

Згодом Спартц написала Байдену ще одного листа, у якому заявила, зокрема, про зловживання владою в Україні на прикладі видання таємних наказів про позбавлення українського громадянства без належної процедури.

Додамо, що раніше голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), однак у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України. Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.