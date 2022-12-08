Конгрес США витер взуття об прапор «ДНР»

Притула: «Навіть у Конгресі США знають, що для цієї ганчірки є лише одне застосування»

У Конгресі США прапор сепаратистського утворення «ДНР» перетворився на ганчірку для взуття. Відповідне відео опублікував у себе в соцмережах Сергій Притула, котрий разом з іншими представниками українського волонтерського руху був запрошений туди Комісією з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія).

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«Навіть у Конгресі США знають, що для цієї ганчірки є лише одне застосування…Добре, що люди в конгресі все розуміють. Кайл Паркер знайшов належне місце для цієї брудної ганчірки», – написав Притула.

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Представник Гельсінської комісії та керівник апарату Комісії США з безпеки й співробітництва в Європі Кайл Паркер продемонстрував своє ставлення до маріонеткового утворення Кремля, використавши прапор «ДНР», щоб почистити ним свої черевики, після чого до нього приєдналися й інші присутні.

«Український волонтерський рух сьогодні був визнаний на найвищому рівні. Дякую Конгресу США за те, що чують українське громадянське суспільство. Нам важлива стабільна двопартійна підтримка з боку США, подальша допомога зброєю і справедливе покарання російських воєнних злочинців», – висловив подяку Притула.

Напередодні Сергій Притула припустив, що станеться, якщо наша влада піде на поступки росіянам. Телеведучий та волонтер виклав емоційне відео, у якому звернувся до українців зі словами захоплення і вдячності. Він вважає, що краще перетерпіти «при свічках, але без росіян»