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Притула втрапив у курйоз через відео з «народними Байрактарами»: деталі

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Притула втрапив у курйоз через відео з «народними Байрактарами»: деталі
Притула опублікував відео, яке згодом видалив
фото з соцмереж

Волонтер переплутав відео з роботою інших українських безпілотників

Фонд Сергія Притули змушений був вибачитися за поширення «не того відео», на якому нібито працювали «народні Байрактари».

Відео Сергій Притула оприлюднив на своїй сторінці у Facebook  у понеділок увечері. Притула повідомив, що «Трясця», «Ковінька» та «Халепа» (такі назви отримали безпілотники) вже б'ють ворога на полі бою. На відео показано кілька епізодів точних влучань «Байрактарів» по російських танках.

Але згодом у фонді Сергія Притули повідомили, що опублікували частину відео з роботою інших українських Байрактарів та видаляють ці кадри.

«Дорогі друзі, сталася прикрість, за яку хочемо попросити у вас вибачення. Сьогодні ми отримали відео роботи байрактарів від наших військових і оприлюднили його. Як виявилося, ми отримали частину відео з роботою інших українських байрактарів. Дякуємо всім, хто допоміг нам це виявити. Ваша довіра – наша найбільша цінність, і так буде завжди. Ми видалили попереднє відео і надалі працюватимемо таким чином, щоб наша система верифікації відео не давала збоїв», – повідомили у фонді.

Нагадаємо, наприкінці червня фонд Сергія Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим оголосив про початок збоку коштів на безпілотники «Байрактар». Українці зібрали 600 млн грн. Однак компанія Baykar вирішила надати три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином волонтери отримали можливість спрямувати зібрані кошти на купівлю супутника.

За 600 млн грн, які українці збирали на безпілотники «Байрактар», фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії.

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Теги: Сергій Притула Байрактар допомога ЗСУ

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