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Корабель США перехопив кілька ракет біля узбережжя Ємену

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Корабель США перехопив кілька ракет біля узбережжя Ємену
Ракети могли пустити по судну USS Carney
фото: AP

Ракети випустили бойовики хусити, яких підтримує Іран

19 жовтня корабель ВМС США біля узбережжя Ємену зазнав обстрілу та перехопив ракети, випущені бойовиками Ірану. Про це повідомляє CNN.

Ракети по кораблю випустили підтримувані Іраном бойовики хусити, які беруть участь у безперервному конфлікті в Ємені. За словами одного з чиновників, було перехоплено дві чи три ракети.

Наразі офіційні особи США зазначили, що незрозуміло, на що саме були націлені ракети. Їх могли пустити по судну USS Carney або в бік іншої цілі.

Інцидент стався на тлі побоювань можливої участі Ірану у війні Ізраїлю з бойовиками ХАМАСу.

У Тегерані вже неодноразово висловлювали підтримку діям ХАМАСу, але відкидають будь-яку військову допомогу чи передачу розвідувальної інформації.

Нагадаємо, іранська сторона підтримала терористів ХАМАС в їх нападі на державу Ізраїль. Радник верховного лідера країни Рахім Сафаві привітав палестинців з початком найбільшої за останні роки операції.

Читайте також: Чи причетний Іран до нападу на Ізраїль: CNN дізнався відповідь
Теги: Іран США корабель

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