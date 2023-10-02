Українська збірна з волейболу здобула першу перемогу у відборі на Олімпіаду-2024
Чоловіча збірна України з волейболу перемогла національну команду Ірану
Чоловіча збірна України з волейболу у другому турі відбору на Олімпійські ігри-2024 перемогла національну команду Ірану.
Головний тренер чоловічої збірної України Угіс Крастіньш вирішив змінити стартову сімку у порівнянні з попереднім матчем. Замість Олега Плотницького та Олександра Бойка з першої партії на майданчику з’явилися Тимофій Полуян та Дмитро Канаєв. «Синьо-жовті» одразу ж почали тиснути на суперника з подачі та вдало діяли у атаках та блоці. Діаметрально протилежний матч у порівнянні з зустріччю з Кубою, де українці програли у всіх показниках.
Іранці намагалися за рахунок замін перевернути хід партій, але Бехруз Атаі так і не зміг знайти вдале поєднання гравців. Єдиним позитивом для Ірану була гра через центральних блокуючих, але на цьому виїхати не вдалося. Жодному з іранців не вдалося подолати 10-очковий бар’єр, у той час, як у «синьо-жовтих» таких гравців було три. Василь Тупчій став найрезультативнішим гравцем зустрічі з 16 очками (чотирма ейсами), не відставав і Тимофій Полуян (15 залікових пунктів).
Олімпійська кваліфікація. 2-й тур
Іран – Україна 0:3 (19:25, 22:25, 17:25)
Наступний матч українці проведуть у вівторок. 3 жовтня збірна України зійдеться на майданчику з чемпіонами світу Італією.
Нагадаємо, чоловіча збірна України з волейболу програла свій перший матч в олімпійському кваліфікаційному турнірі. «Синьо-жовта» команда стартувала у цих змаганнях з поєдинку проти Куби, 12-ї команди світового рейтингу (Україна була на 15-му місці – «Главком»).
До слова, жіноча збірна України з волейболу після серії невдач таки здобула першу перемогу у матчі шостого відбіркового турніру перед Олімпійськами іграми-2024 в Парижі.
Раніше 17 вересня жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поспіль поразки у кваліфікації на Олімпійські ігри-2024. Наші дівчата за підсумками трьох сетів поступилася чинним чемпіонкам світу з Сербії – 3:0 (25:18, 25:18, 25:16).
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