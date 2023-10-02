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Українська збірна з волейболу здобула першу перемогу у відборі на Олімпіаду-2024

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українська збірна з волейболу здобула першу перемогу у відборі на Олімпіаду-2024
«Синьо-жовті» з початку матчу почали тиснути на іранського суперника та вдало діяли у атаках та блоці
фото з відкритих джерел

Чоловіча збірна України з волейболу перемогла національну команду Ірану

Чоловіча збірна України з волейболу у другому турі відбору на Олімпійські ігри-2024 перемогла національну команду Ірану.

Головний тренер чоловічої збірної України Угіс Крастіньш вирішив змінити стартову сімку у порівнянні з попереднім матчем. Замість Олега Плотницького та Олександра Бойка з першої партії на майданчику з’явилися Тимофій Полуян та Дмитро Канаєв. «Синьо-жовті» одразу ж почали тиснути на суперника з подачі та вдало діяли у атаках та блоці. Діаметрально протилежний матч у порівнянні з зустріччю з Кубою, де українці програли у всіх показниках.

Іранці намагалися за рахунок замін перевернути хід партій, але Бехруз Атаі так і не зміг знайти вдале поєднання гравців. Єдиним позитивом для Ірану була гра через центральних блокуючих, але на цьому виїхати не вдалося. Жодному з іранців не вдалося подолати 10-очковий бар’єр, у той час, як у «синьо-жовтих» таких гравців було три. Василь Тупчій став найрезультативнішим гравцем зустрічі з 16 очками (чотирма ейсами), не відставав і Тимофій Полуян (15 залікових пунктів).

Олімпійська кваліфікація. 2-й тур

Іран – Україна 0:3 (19:25, 22:25, 17:25)

Наступний матч українці проведуть у вівторок. 3 жовтня збірна України зійдеться на майданчику з чемпіонами світу Італією.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з волейболу програла свій перший матч в олімпійському кваліфікаційному турнірі. «Синьо-жовта» команда стартувала у цих змаганнях з поєдинку проти Куби, 12-ї команди світового рейтингу (Україна була на 15-му місці – «Главком»).

До слова, жіноча збірна України з волейболу після серії невдач таки здобула першу перемогу у матчі шостого відбіркового турніру перед Олімпійськами іграми-2024 в Парижі.

Раніше 17 вересня жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поспіль поразки у кваліфікації на Олімпійські ігри-2024. Наші дівчата за підсумками трьох сетів поступилася чинним чемпіонкам світу з Сербії – 3:0 (25:18, 25:18, 25:16).

Теги: Олімпіада Збірна України волейбол спорт Іран

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