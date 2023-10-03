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Російський пілот полетів на відпочинок у ОАЕ та здався США – ЗМІ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Російський пілот полетів на відпочинок у ОАЕ та здався США – ЗМІ
Це не перший випадок втечі російських військових
фото з відкритих джерел

Після відпочинку військовослужбовець вирішив піти до посольства США замість того, щоб повернутись додому

Російські льотчики продовжують тікати – на цей раз маршрут простягнувся з країни-агресора до ОАЕ, після чого до США. Подробиці повідомляє Telegram-канал «Досьє Шпигуна».

В публікації йдеться про новий випадок втечі російського льотчика – військовослужбовця авіаційної ескадрильї Росгвардії старшого лейтенанта Гавриченка (поз. «Гавр»).

Наприкінці вересня у льотчика видалася відпустка, яку він вирішив провести в Дубай. Однак замість того, щоб повернутись до звичного життя він відправився до американського посольства в ОАЕ та заявив, що готовий до співпраці.

Повідомляється, що про вчинок росіянина вже знають в його авіаційній ескадрильї в Росгварії – наразі ФСБ проводить розслідування щодо обставин втечі льотчика. Допитують його товаришів по службі, обшукують особисті речі, перевіряють мобільні телефони.

Не виключено, що Гавриченко прийняв таке рішення, дивлячись на свого приятеля з навчальної лави – лейтенанта Антона Васильєва, льотчика 610-го центру бойового застосування та переучування льотного складу (в/ч 41520, Іваново). Той покинув Росію після початку СВО і на даний момент проживає в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США.

Варто додати, що це не перший випадок втечі російських військовослужбовців. Наприклад, льотчик 319-го окремого вертолітного полку (в/ч 13984) капітан Максим Кузьмінов викрав вертоліт Мі-8АМТШ і отримав за це винагороду в розмірі 500 000 доларів США, притулок і нові документи для себе та сім'ї. Крім того, лейтенант Дмитро Мішов 15-ї бригади армійської авіації (в/ч 44440) теж втік, але до Литви.

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Теги: притулок льотчик США ОАЕ росія

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