Ексрадник Буша назвав чотири головні уроки війни РФ проти України

Стівен Гедлі: «США очолили і змогли справді зібрати чудову коаліцію не лише в Європі, а й у всьому світі для підтримки українців»

Гедлі називає важливість військових альянсів і готовність союзників вести боротьбу, як це продемонструвала українська держава

Загарбницька війна Росії в Україні дає можливість зробити кілька важливих висновків, які варто врахувати керівництву США та решти країн світу. Наприклад, важливо мати стратегію перемоги замість стратегії стримування. Про це заявив радник з нацбезпеки колишнього президента США Джорджа Буша-молодшого Стівен Гедлі, повідомляє «Голос Америки».

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«Один із уроків звучить так, – якщо ви вирішили брати участь у конфлікті, ви повинні мати стратегію перемоги. Іноді ми в США робимо наступне: ми надаємо достатньо військового потенціалу, щоб не програти, але недостатньо, щоб справді досягти успіху та успішно завершити війну. І я думаю, що це урок, який ми засвоюємо в Україні, і він вимагає від нас прискорити постачання військової допомоги для України», – вважає Гедлі.

Ще одним уроком війни в Україні колишній радник президента США називає важливість військових альянсів і готовність союзників вести боротьбу, як це продемонструвала українська держава.

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«США очолили і змогли справді зібрати чудову коаліцію не лише в Європі, а й у всьому світі для підтримки українців. Тому я вважаю, що, по-перше, це – солідарність. По-друге, це – важливість партнера на місці. Ваша підтримка обмежена, якщо ви дієте ззовні. Якщо країна не бажає боротися за власну свободу і немає лідера, який бажає згуртувати цю країну, як це робить президент Зеленський, ви не зможете потрапити туди, куди вам потрібно та надати необхідну допомогу», - вважає Гедлі.

Зважаючи на спроби Росії встановити морську блокаду України та знищити українську інфраструктуру експорту зерна, Гедлі також вказав на вразливість глобальних шляхів постачання, як ще один висновок з цієї війни.

«Не лише щодо виробництва, але й постачання продовольства, добрив та інших речей. І необхідність диверсифікувати ці шляхи постачання та зробити їх більш захищеними, є одним з уроків», - каже він.

Четвертим уроком Гедлі назвав економічну стабільність воюючої країни як запоруку її спроможності продовжувати боротьбу та відновитися після війни.

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«У перший рік цієї війни їхня економіка скоротилася приблизно на 30%. Це величезний удар. Тому ми повинні мати стратегію, щоб допомогти Україні пройти через війну, а потім стратегію, щоб допомогти Україні відновитися після війни. Тому що ви можете виграти війну, але програти мир. А досягнення миру, багато в чому залежатиме від того, що ви можете зробити в економічному плані», – каже Гедлі.

Розглядаючи інші аспекти російсько-української війни, колишній радник президента США заявив, що є «багато уроків щодо стійкості та витримки», які світ має вивчити на прикладі України. Проте головні уроки, які належить засвоїти, будуть вже за підсумками завершення війни.

Триває 581-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.