Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хто стоїть за атакою на Кремль: відповідь Комітету з розвідки Сенату США

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Хто стоїть за атакою на Кремль: відповідь Комітету з розвідки Сенату США
Удар безпілотника по Кремлю у ніч на 3 травня
фото: скріншот із відео

Директор ЦРУ провів брифінг за зачиненими дверима, темою якого була ймовірна нічна атака БПЛА на Кремль

Голова Комітету з розвідки Сенату США Марк Уорнер заявив про відсутність наразі жодних ознак того, що за атакою на Кремль 3 травня може стояти Україна. Про це повідомляє CNN.

«У нас, як і раніше, мало інформації», – зазначив американський сенатор і додав, що «поки немає жодних ознак» того, що Україна стоїть за ймовірним ударом безпілотника по Кремлю.

Також політик заявив, що «принаймні наразі немає жодних вказівок на те, що його джерелом були українці».

На запитання журналістів, чи виключають американські спецслужби ідею про те, що за передбачуваною атакою стоїть Україна, Уорнер знову наголосив, що ще зарано говорити про це напевно, але «жодних вказівок на те, що це так, не було».

Перед цим Уорнер відвідував брифінг за зачиненими дверима з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, темою якого була ймовірна нічна атака БПЛА на Кремль.

Нагадаємо, російська влада вчора заявила, що вночі нібито Україна спробувала вдарити безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

Читайте також: «Росія, ймовірно, інсценувала атаку на Кремль»: ISW пояснив причину
Теги: росія Україна війна безпілотник США розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аналітики навели ознаки того, що удари були цілеспрямовано організовані та проведені внутрішніми силами РФ
«Росія, ймовірно, інсценувала атаку на Кремль»: ISW пояснив причину
Сьогодні, 05:40
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр
Білий дім прокоментував атаку дронів по Кремлю
Вчора, 23:26
Брифінг відбудеться о 14:30 за місцевим часом (21:30 за київським)
Білий дім проведе брифінг для розвідників щодо атаки дронів на Кремль – Politico
Вчора, 20:06

Політика

Хто стоїть за атакою на Кремль: відповідь Комітету з розвідки Сенату США
Хто стоїть за атакою на Кремль: відповідь Комітету з розвідки Сенату США
«Росія, ймовірно, інсценувала атаку на Кремль»: ISW пояснив причину
«Росія, ймовірно, інсценувала атаку на Кремль»: ISW пояснив причину
Канада надала Україні обладнання для розмінування (фото)
Канада надала Україні обладнання для розмінування (фото)
Зеленський вирушив до Нідерландів, де виступить у Гаазі – ЗМІ
Зеленський вирушив до Нідерландів, де виступить у Гаазі – ЗМІ
Білий дім прокоментував атаку дронів по Кремлю
Білий дім прокоментував атаку дронів по Кремлю
США оголосили новий пакет допомоги Україні
США оголосили новий пакет допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
В Україні змінюється порядок надання відпусток. Рада підтримала закон
17K
Анастасія Радіна: Міноборони перейшло від закупок яєць за 170 грн до яблук по 51 грн
13K
Борець із лісовою мафією: як депутати висміяли ініціативу Тищенка
11K
Білий дім прокоментував атаку дронів по Кремлю
6374
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
3953
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)

Новини

На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Вчора, 16:36
Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Вчора, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
2 травня, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
2 травня, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту