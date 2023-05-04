Хто стоїть за атакою на Кремль: відповідь Комітету з розвідки Сенату США

Директор ЦРУ провів брифінг за зачиненими дверима, темою якого була ймовірна нічна атака БПЛА на Кремль

Голова Комітету з розвідки Сенату США Марк Уорнер заявив про відсутність наразі жодних ознак того, що за атакою на Кремль 3 травня може стояти Україна. Про це повідомляє CNN.

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«У нас, як і раніше, мало інформації», – зазначив американський сенатор і додав, що «поки немає жодних ознак» того, що Україна стоїть за ймовірним ударом безпілотника по Кремлю.

Також політик заявив, що «принаймні наразі немає жодних вказівок на те, що його джерелом були українці».

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На запитання журналістів, чи виключають американські спецслужби ідею про те, що за передбачуваною атакою стоїть Україна, Уорнер знову наголосив, що ще зарано говорити про це напевно, але «жодних вказівок на те, що це так, не було».

Перед цим Уорнер відвідував брифінг за зачиненими дверима з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, темою якого була ймовірна нічна атака БПЛА на Кремль.

Нагадаємо, російська влада вчора заявила, що вночі нібито Україна спробувала вдарити безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.