Лінія фронту станом на 2 квітня 2025. Зведення Генштабу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 2 квітня щодо російського вторгнення

Противник завдав двох ракетних та 55 авіаційних ударів, використавши дві ракети та 82 керовані бомби, 847 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4500 обстрілів позицій наших військ.

Новини війни в Україні

Протягом доби відбулося 191 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог проводив активні штурмові дії на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку

Сили оборони відбили два ворожих штурми в районі Вовчанська та у бік Кам’янки.

На Куп'янському напрямку

Ворог чотири рази атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового, Ступочок і Предтечиного.

На Лиманському напрямку

Сьогодні російські війська 18 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Надія, Торське, Новоєгорівка, Колодязі, Ямполівка та Діброва, в районі Новолюбівки бої тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки. Дотепер п’ять боєзіткнень.

На Покровському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив 69 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у 12 локаціях.

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили 10 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в напрямках населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія, Веселе та в районі Бурлацького. Три боєзіткнення наразі триває.

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили 25 атак загарбницької армії на цьому напрямку.

Нагадаємо, триває 1134-й день повномасштабної війни в Україні.