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Лінія фронту станом на 2 квітня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 2 квітня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 2 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 2 квітня щодо російського вторгнення

Противник завдав двох ракетних та 55 авіаційних ударів, використавши дві ракети та 82 керовані бомби, 847 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4500 обстрілів позицій наших військ. 

Новини війни в Україні

Протягом доби відбулося 191 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, ворог проводив активні штурмові дії на Торецькому напрямку.

На Харківському напрямку 

Сили оборони відбили два ворожих штурми в районі Вовчанська та у бік Кам’янки.

Лінія фронту станом на 2 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворог чотири рази атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка, одне боєзіткнення триває дотепер.

Лінія фронту станом на 2 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового, Ступочок і Предтечиного.

Лінія фронту станом на 2 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сьогодні російські війська 18 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Надія, Торське, Новоєгорівка, Колодязі, Ямполівка та Діброва, в районі Новолюбівки бої тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 2 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки. Дотепер п’ять боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 2 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Покровському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив 69 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у 12 локаціях.

Лінія фронту станом на 2 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили 10 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в напрямках населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія, Веселе та в районі Бурлацького. Три боєзіткнення наразі триває.

Лінія фронту станом на 2 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили 25 атак загарбницької армії на цьому напрямку.

Лінія фронту станом на 2 квітня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1134-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт ворог

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