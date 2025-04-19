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Трамп призупинить військову допомогу Україні? Роз'яснення ЦПД

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп призупинить військову допомогу Україні? Роз'яснення ЦПД
Трамп нічого не говорив про призупинення військової допомоги
фото: Білий дім

Раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорів про завершення війни російсько-української війни, якщо сторони «ускладнюватимуть процес»

Мережею поширилась інформація про те, що президент США Дональд Трамп заявив про призупинення надання військової допомоги Україні. Центр протидії дезінформації роз'яснює повідомлення американського лідера, передає «Главком».

Під час пресконференції журналіст запитав: «Якщо ви вирішите взяти паузу в перемовинах, чи продовжите військову допомогу Україні?»

Трамп відповів: «Я не буду цього говорити, тому що, я думаю, ми зробимо це (укладемо угоду – ред.)».

«Дональд Трамп не казав, що не буде надавати допомогу Україні – це маніпуляція. Жодних заяв про припинення підтримки не було. Будь-які твердження про зраду України – не більше ніж спекуляції на вирваній з контексту фразі», – написали в ЦПД.

Також Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорів про завершення війни російсько-української війни, якщо сторони «ускладнюватимуть процес».

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це «недосяжна мета».

Раніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Росія має продемонструвати свої справжні наміри щодо війни та показати чи серйозно Москва налаштована для припинення вогню. 

Брюс наголосила, що РФ терміново має показати свою готовність до припинення вогню та встановлення миру в Україні. За її словами, світ чекає відповіді від Москви вже зараз.

Разом з тим, президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Російська Федерація передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню.

Журналісти поцікавилися у Трампа, коли він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню або ж посилить санкції проти неї. «Побачимо, чим це буде. Ми отримаємо від них відповідь цього тижня, дуже скоро, і побачимо», – відповів президент США.

Своєю чергою постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй і в Раді безпеки ООН Василь Небензя прокоментував припинення вогню.

Небензя зазначив, що припинення вогню в Україні на цьому етапі поки не є реалістичною ідеєю. За його словами, саме Київ порушує енергетичне перемир'я, атакуючи енергетичні та промислові об'єкти в Росії.

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Теги: Дональд Трамп військова техніка військова допомога

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