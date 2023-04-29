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В Орловській області РФ відмовилися від проведення параду на 9 травня

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
В Орловській області РФ відмовилися від проведення параду на 9 травня
В Орловській області РФ скасовано парад на 9 травня
фото з відкритих джерел

Раніше від проведення парадів відмовилися у Бєлгородській та Курській областях РФ, а також в окупованому Криму

В Орловській області РФ скасовано парад на 9 травня, а також салют та вечірній концерт. Це пояснюється вимогами безпеки.

Про це повідомило Радіо Свобода.

Керівник регіону Андрій Кличков, коментуючи це, додав, що хода «Безсмертний полк» пройде в інтерактивному форматі .

Раніше від проведення парадів відмовилися у Бєлгородській та Курській областях РФ, а також в окупованому Криму.

Зазначимо, що Орловська область безпосередньо з Україною не межує. 

Між тим, головне управління розвідки Міноборони України звернулась до громадян Росії та попередило їх про можливу небезпеку, яка може існувати під час параду на «День Побєди», який планується на 9 травня. Відповідну заяву озвучив речник структури Андрій Юсов.

До слова, у Санкт-Петербурзі парад на честь Дня Перемоги 9 травня проведуть без традиційних прольотів авіації.

Теги: парад росія

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