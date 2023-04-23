Незадовго до повномасштабного вторгнення, за інформацією WP, Бістрон зустрічався у Києві з Медведчуком

Литовські та німецькі медіа викрили члена партії Альтернатива для Німеччини

Як цікаво. Представник партії Альтернатива для Німеччини Петр Бістрон таємно їздив до Білорусі на три дні в листопаді, де зустрічався з білоруським міністром закордонних справ.

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Він у цьому зізнався лише після того, як його викрили литовські та німецькі медіа.

А незадовго до повномасштабного вторгнення, за інформацією WP, він зустрічався у Києві з Медведчуком.

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Це я до того, що Росія не полишає намірів підтримувати ультраправі та ультраліві партії Німеччини, з метою скорочення допомоги та підтримки України.