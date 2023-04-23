Росія продовжує підтримувати радикальні німецькі партії, щоб зменшити допомогу Україні
Литовські та німецькі медіа викрили члена партії Альтернатива для Німеччини
Як цікаво. Представник партії Альтернатива для Німеччини Петр Бістрон таємно їздив до Білорусі на три дні в листопаді, де зустрічався з білоруським міністром закордонних справ.
Він у цьому зізнався лише після того, як його викрили литовські та німецькі медіа.
А незадовго до повномасштабного вторгнення, за інформацією WP, він зустрічався у Києві з Медведчуком.
Це я до того, що Росія не полишає намірів підтримувати ультраправі та ультраліві партії Німеччини, з метою скорочення допомоги та підтримки України.
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