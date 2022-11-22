Кремль посилює контроль за інформпростором, який тоне у критиці війни – ISW

Російські чиновники прагнуть консолідувати заходи цензури, щоб придушити поширення критики

Російська влада продовжує посилювати контроль над інформаційним простором, який дедалі більше наповнюється критикою на адресу російських військових як усередині країни, так і за її межами. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначив один із російських блогерів, якого цитує ISW, Росія в інформаційному протистоянні із Заходом виглядає «як кошеня проти носорога».

Газета «Комерсант» у понеділок повідомила, що держдума до кінця року може розглянути законопроєкт про регулювання рекомендаційних алгоритмів в інтернеті, який дозволить владі відключати конкретні алгоритми.

Під дію законопроєкту можуть потрапити соцмережі, відеохостинги, онлайн-кінотеатри, пошукові системи, маркетплейси та інші сервіси.

Повідомляється, що регулювання алгоритмів обговорювалося ще до війни в Україні та було націлене насамперед на західні соцмережі. На думку депутатів, контент, підібраний на основі рекомендаційних алгоритмів, «підвищує ризики соціальних конфліктів».

Держдума, ймовірно, таким чином намагається усунути сумніви щодо здатності Кремля викладати та відстоювати дії Росії в Україні перед внутрішньою аудиторією, а також створити прямий засіб протидії внутрішнім та зовнішнім джерелам незгоди в інтернеті, зазначають експерти ISW.

Також ФСБ Росії додатково вжила заходів щодо кодифікації контролю за інформаційним простором і 4 листопада підписала наказ, яким затвердила перелік видів військової та військово-технічної діяльності, надходження яких до іноземних джерел може бути використано проти безпеки Росії.

«І запропонований думою законопроєкт, і указ ФСБ вказують на те, що російський уряд намагається взяти під контроль інформаційний простір, оскільки його дедалі більше заливає критика російських військових, яка лунає як зсередини, так і ззовні. Російські чиновники, ймовірно, прагнуть консолідувати заходи цензури, щоб придушити поширення іноземних голосів і внутрішньої критики, застосовуючи законодавчий тиск на фундаментальні алгоритми та представляючи широкий спектр дій, які можна вважати шкідливими для державної безпеки Росії», – йдеться у звіті ISW.