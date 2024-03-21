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Над Києвом та областю збито приблизно 30 ворожих ракет, зокрема і балістичні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Над Києвом та областю збито приблизно 30 ворожих ракет, зокрема і балістичні
Повітряна тривога в Києві тривала майже три години
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У столиці пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі

Під час чергового ворожого обстрілу столиці 21 березня працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема, у небі над Києвом збили приблизно 30 ракет. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Після паузи в 44 дні ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ. Повітряна тривога в столиці тривала майже три години.

Після складних маневрів в суміжних областях, ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно три десятки ворожих ракет, зокрема і балістичні.

За попередніми даними, унаслідок ракетного удару:

  • у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири, проводиться евакуація людей; за іншою адресою загорілися авто; в деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна;
  • у Святошинському районі уламки пошкодили в будівлю дошкільного навчального закладу, також зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку і в цьому районі теж горіли авто;
  • у Подільському районі уламків впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку із подальшим загорянням; також зафіксовано займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі.

Усі екстрені служби працюють на місцях пригод, триває ліквідація наслідків ракетного удару. Інформація оновлюється та уточнюється.

«Вкотре закликаю киян та гостей столиці – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Завжди дотримуйтеся заходів безпеки! Гіркий досвід Одеси та Миколаєва доводить, що ворог може завдати повторних ракетних ударів під час ліквідації наслідків», – наголосив начальник КМВА.

Як відомо, у кількох районах Києва зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на дитсадок та житловий будинок. У Шевченківському районі, де горить квартира в житловому будинку, відбувається евакуація мешканців будинку.

Станом на 6.30 ранку кількість постраждалих через ранкову атаку на Київ збільшилася до десяти. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Наразі достеменно відомо про двох постраждалих – дівчинку 11 років та чоловіка 38 років. Без загиблих.

Уночі близько десяти бомбардувальників Ту-95 МС запустили ракети по Україні. По всій країні була оголошена масштабна повітряна тривога.

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Теги: Київ обстріл ракета столиця тривога системи ППО балістичні ракети

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