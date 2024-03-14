За добу енергетики повернули світло 9 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли

За два місяці 2024 року енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,1 млн родин

Енергетики завжди приступають до робіт одразу після того, як отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС

13 березня фахівці ДТЕК змогли повернути світло 8,6 тис. родин у 13 населених пунктах Донецької області. Про це повідомляють у ДТЕК.

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Зазначається, що на Донеччині продовжуються атаки, ракетні та авіаудари, через що продовжує руйнуватися енергосистема.

Щоденно над відновленнями в Донецькій області працює близько 70 бригад енергетиків ДТЕК. Вчора їм вдалося повернути світло у 13 населених пунктів, що були знеструмлені через обстріли. Знову зі світлом 8,6 тис. сімей.

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Енергетики завжди приступають до робіт одразу після того, як отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, за два місяці 2024 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 1,1 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.

Додамо, що енергетики компанії ДТЕК ліквідували наслідки обстрілів та повернули світло у домівки 398 родин в Одеській області, що були без електроенергії через останню атаку.