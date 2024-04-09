Удар по гуртожитку на Полтавщині: є загиблі, постраждали діти (фото)

Майже 100 рятувальників цієї ночі працювали на Полтавщині, де ворог вдарив по багатоквартирному будинку

Рятувальна операція тривала понад 3 год

Унаслідок ракетної атаки російських військ на Полтавську область людина загинула і 12 отримали поранення, в тому числі двоє дітей, а також було пошкоджено кілька багатоповерхівок і автомобілів. Про це повідомив у вівторок міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зі слів міністра, майже 100 рятувальників цієї ночі працювали на Полтавщині, де ворог вдарив по багатоквартирному будинку.

«Окупанти завдали ракетного удару вчора увечері по двоповерховому багатоквартирному будинку, де проживали близько 30 людей. Підрозділи ДСНС врятували двох людей, психологи Національної поліції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям. На жаль, 1 людина загинула ще 12 постраждали. Серед них – дві дитини», – зазначив Клименко.

Окрім цього, з його слів, через ракетний удар пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад 3 год.

Нагадаємо, увечері 8 квітня в Полтавській громаді пролунали вибухи. Унаслідок удару по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді постраждало 10 людей. Унаслідок влучання неподалік Полтави зайнявся двоповерховий сімейний гуртожиток. Загалом, окрім гуртожитку, зазнали пошкоджень ще три будинки навколо.

Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.