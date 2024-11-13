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Держдеп США назвав фактор, від якого залежатиме успіх військ Кім Чен Ина на Курщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Держдеп США назвав фактор, від якого залежатиме успіх військ Кім Чен Ина на Курщині
Успіх військ КНДР значною мірою залежатиме від того, наскільки добре росіяни зможуть інтегрувати їх у свою армію
фото з відкритих джерел

Більшість солдатів КНДР перенаправлено у Курську область

Північнокорейські війська беруть участь у бойових діях у Курській області. Однак їхня ефективність на полі бою залежить безпосередньо від інтеграції в армію РФ. Про це заявив речник Держдепартаменту США Ведант Патель.

Як зазначив посадовець, Північна Корея направила в Росію 10 тис. солдатів. Більшість з них вже переправили у Курську область, де вони почали брати участь у бойових діях з російськими військами.

За словами речник Держдепу, російські війська навчали солдатів КНДР працювати з артилерією, дронами та основним діям піхоти, включаючи розчищення траншей, що є критично важливими навичками для операцій на передовій.

«Однак успіх Росії на полі бою з використанням військ КНДР значною мірою буде продиктований тим, наскільки добре росіяни зможуть інтегрувати їх у свою армію. Деякі з викликів, які їм доведеться подолати, це оперативна сумісність, мовний бар’єр, командування, управління та зв’язок», – сказав Патель.

Посадовець додав, що США тісно консультуються з союзниками та іншими країнами регіону щодо наслідків цього розвитку подій.

Нагадаємо, Росія зібрала у Курській області 50 тисяч солдатів, зокрема і північнокорейських. Вони готуються до наступальних дій. У новій оцінці США зазначається, що Росія накопичила сили без необхідності виводити солдатів зі сходу України, це дозволяє тиснути на кількох фронтах одночасно.

До слова, стало відомо, чому військові КНДР готові померти на війні РФ проти України. Більшість північнокорейських військових, які вирушили до Росії для участі у війні проти України, мають спільну мотивацію. З дитинства їх привчали жертвувати всім заради верховного лідера. 

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Теги: Північна Корея Курщина Держдепартамент США війна росія армія

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