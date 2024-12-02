Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія заявила про 300 тисяч підготовлених резервістів для війни в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія заявила про 300 тисяч підготовлених резервістів для війни в Україні
Посадовець армії агресора також зазначив, що для підготовки військовослужбовців РФ було «побудовано систему навчання операторів безекіпажних катерів, безпілотників, підрозділів боротьби з БПЛА»
фото: РИА Новости

 Йдеться про сім рот інструкторів та вісім навчальних рот

За даними росЗМІ, близько 300 тис. резервістів вже пройшли навчання у РФ і вони начебто «вже готові» до війни Росії в Україні. Для підготовки до бойових дій у резервних частинах створили «сім рот інструкторів та вісім навчальних рот» Про це повідомляє «Новая газета». 

Повідомляється, що начальник головного управління бойової підготовки ЗС Росії Іван Бувальцев стверджує, що нібито «понад 300 тисяч російських військовослужбовців пройшли навчання у резервних полицях, їх готують для участі у війні в Україні». Йдеться про сім рот інструкторів та вісім навчальних рот. Крім того, посадовець армії агресора також зазначив, що для підготовки військовослужбовців РФ було «побудовано систему навчання операторів безекіпажних катерів, безпілотників, підрозділів боротьби з БПЛА» і тд.  

Нагадаємо, на третьому році війни окупанти все ще мають чим здивувати українських вояків, зокрема, штурмами позицій. Про це в інтерв’ю на каналі «Доцент знає» розповів Командир мінометного розрахунку із 6-го батальйону «Азова» Ілля Свербиус із позивним Швед. Так, за його словами ,часто росіяни прориваються до позицій на мопедах, однак інколи вибирають і нетиповий транспорт. За словами азовця, противник також учиться.

До слова, декілька українських компаній пропонують для туристів із Європи та США тури до знакових місць війни в Україні. У статті зазначається, що цю сферу називають «чорним туризмом», незважаючи на те, що послуги надають близько десять українських компаній. Найчастіше іноземців привозять до Ірпеня.

Читайте також:

Теги: навчання росія окупанти війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для України, як стверджує Фройдінг, склалась особливо критична ситуація в районі Покровська
Німецький генерал спрогнозував окупацію Покровська
29 листопада, 22:40
Окупанти вчинили злочин у Торецьку
Окупанти у Торецьку увірвалися в квартиру та розстріляли двох жінок
24 листопада, 16:33
У Києві працювала ППО
У Києві та області пролунали вибухи: ППО працювала по повітряних цілях
16 листопада, 03:12
Ілон Маск взяв участь у розмові Зеленського з Трампом
Розмова Зеленського і Трампа 6 листопада: хто був третім учасником телефонного дзвінка
8 листопада, 19:34
Пошкоджені обстрілами лінії потребують ремонту
Київщина: окупанти пошкодили високовольтні мережі
8 листопада, 12:33
Народний депутат забезпечив фінансування всієї схеми – від придбання компанії до оплати оцінювачам
Колишній нардеп-забудовник піде під суд: НАБУ повідомило деталі справи
7 листопада, 14:48
президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Україна відновить польоти з аеропортів «Бориспіль» або «Львів»: озвучено терміни
7 листопада, 14:47
Google виправив ситуацію з картами, на яких було видно військові об'єкти України
Скандал зі знімками військових об'єктів України на мапах Google: як компанія виправила ситуацію
7 листопада, 14:29
Українська парламентська делегація спостерігачів на виборах у США
Чому не треба боятися Трампа? Пряма мова українських спостерігачів на американських виборах ТЕМА №1
7 листопада, 06:45

Політика

Росія заявила про 300 тисяч підготовлених резервістів для війни в Україні
Росія заявила про 300 тисяч підготовлених резервістів для війни в Україні
Японія може створити в Азії аналог НАТО – Yomiuri
Японія може створити в Азії аналог НАТО – Yomiuri
Ізраїльський посол в Україні оцінив рішення Міжнародного кримінального суду щодо Нетаньягу
Ізраїльський посол в Україні оцінив рішення Міжнародного кримінального суду щодо Нетаньягу
Галицькі десантники взяли в полон ще 11 окупантів на Курщині
Галицькі десантники взяли в полон ще 11 окупантів на Курщині
Ердоган може стати президентом Туреччини втретє: озвучено умову
Ердоган може стати президентом Туреччини втретє: озвучено умову
«Сирійський капут». Російські військові та дипломати тікають з Дамаска
«Сирійський капут». Російські військові та дипломати тікають з Дамаска

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 грудня 2024
18K
Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
11K
Один із авторів медичної реформи пояснив, що пішло не так і чому багато громадян незадоволені
6947
Україна сформувала нову потужну бригаду, але їй бракує критично важливої зброї – Forbes
6029
Втрати ворога станом на 2 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua