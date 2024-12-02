Росія заявила про 300 тисяч підготовлених резервістів для війни в Україні

Посадовець армії агресора також зазначив, що для підготовки військовослужбовців РФ було «побудовано систему навчання операторів безекіпажних катерів, безпілотників, підрозділів боротьби з БПЛА»

Йдеться про сім рот інструкторів та вісім навчальних рот

За даними росЗМІ, близько 300 тис. резервістів вже пройшли навчання у РФ і вони начебто «вже готові» до війни Росії в Україні. Для підготовки до бойових дій у резервних частинах створили «сім рот інструкторів та вісім навчальних рот» Про це повідомляє «Новая газета».

Повідомляється, що начальник головного управління бойової підготовки ЗС Росії Іван Бувальцев стверджує, що нібито «понад 300 тисяч російських військовослужбовців пройшли навчання у резервних полицях, їх готують для участі у війні в Україні». Йдеться про сім рот інструкторів та вісім навчальних рот. Крім того, посадовець армії агресора також зазначив, що для підготовки військовослужбовців РФ було «побудовано систему навчання операторів безекіпажних катерів, безпілотників, підрозділів боротьби з БПЛА» і тд.

Нагадаємо, на третьому році війни окупанти все ще мають чим здивувати українських вояків, зокрема, штурмами позицій. Про це в інтерв’ю на каналі «Доцент знає» розповів Командир мінометного розрахунку із 6-го батальйону «Азова» Ілля Свербиус із позивним Швед. Так, за його словами ,часто росіяни прориваються до позицій на мопедах, однак інколи вибирають і нетиповий транспорт. За словами азовця, противник також учиться.

До слова, декілька українських компаній пропонують для туристів із Європи та США тури до знакових місць війни в Україні. У статті зазначається, що цю сферу називають «чорним туризмом», незважаючи на те, що послуги надають близько десять українських компаній. Найчастіше іноземців привозять до Ірпеня.