Пєсков про участь Європи у переговорах: Ми не можемо і не хочемо висувати умови щодо їхньої переговорної групи

Пєсков зазначив, що «було б краще поспілкуватися з європейцями та зрозуміти, наскільки їхня позиція потенційно може сприяти мирному процесу»

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не має наміру висувати умови щодо переговорної групи від Європи в рамках врегулювання війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Ми не можемо і не хочемо висувати умови щодо їхньої переговорної групи. Таке формулювання питання є абсолютно неправильним», – сказав речник Кремля.

Пєсков також зазначив, що Росії «було б краще поспілкуватися з європейцями та зрозуміти, наскільки їхня позиція потенційно може сприяти мирному процесу».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією. За його словами, американська сторона вже обговорила цю пропозицію з Москвою та отримала згоду всіх учасників.

Як відомо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.