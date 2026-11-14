Головна Світ Політика
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Кремль розкрив, чи висуватиме умови щодо переговорної групи від Європи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кремль розкрив, чи висуватиме умови щодо переговорної групи від Європи
Пєсков про участь Європи у переговорах: Ми не можемо і не хочемо висувати умови щодо їхньої переговорної групи
фото: ura.ru

Пєсков зазначив, що «було б краще поспілкуватися з європейцями та зрозуміти, наскільки їхня позиція потенційно може сприяти мирному процесу»

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не має наміру висувати умови щодо переговорної групи від Європи в рамках врегулювання війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Ми не можемо і не хочемо висувати умови щодо їхньої переговорної групи. Таке формулювання питання є абсолютно неправильним», – сказав речник Кремля.

Пєсков також зазначив, що Росії «було б краще поспілкуватися з європейцями та зрозуміти, наскільки їхня позиція потенційно може сприяти мирному процесу».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією. За його словами, американська сторона вже обговорила цю пропозицію з Москвою та отримала згоду всіх учасників.

Як відомо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.

Теги: переговори росія Європа війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Флеша, під час наближення до цілі дрони можуть вимикати реактивний двигун і продовжувати політ без звуку
Шахеди можуть атакувати без звуку. Флеш попередив про нову російську тактику
12 листопада, 12:43
Нинішній перебіг переговорів дає підстави розраховувати на досягнення домовленостей
Мирної угоди може бути досягнуто до кінця року – Арахамія
11 листопада, 13:40
Шевченківський район Харкова потрапляє під постійні атаки ворога
Росіяни атакували Харків дронами: що відомо про наслідки
8 листопада, 05:45
Володимир Зеленський провів нараду щодо результатів далекобійних ударів та подальшого розвитку українського озброєння
Зеленський заявив про розширення дальності ударів по Росії
30 жовтня, 18:37
Зеленський повідомив, що Україна відновила удари у відповідь після російських атак на енергетичні об'єкти
Зеленський заявив про провал енергетичного перемир'я, запропонованого Трампом
28 жовтня, 17:44
Кейлан Робертсон – ірландський фотокореспондент і документаліст, який висвітлює війну Росії проти України для англомовної аудиторії
Ірландський журналіст назвав обстріл Києва «допомогою» від Трампа
22 жовтня, 17:58
Зеленський наголосив, що стійкість України стримує подальшу ескалацію з боку Росії
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру
16 жовтня, 15:28
У Павлограді зайнялися кілька приватних будинків
На Дніпропетровщині загинули двоє людей через російські удари
15 жовтня, 06:25
США споживають близько 3,8 млн барелів дизельного пального на добу
Угода Трампа з Путіним не спрацювала? Дизель у США знову дорожчає
15 жовтня, 05:30

Політика

Туск іронічно відреагував на скандали навколо Орбана
Туск іронічно відреагував на скандали навколо Орбана
Кремль розкрив, чи висуватиме умови щодо переговорної групи від Європи
Кремль розкрив, чи висуватиме умови щодо переговорної групи від Європи
Китай і США провели засідання напередодні зустрічі Сі та Трампа
Китай і США провели засідання напередодні зустрічі Сі та Трампа
Болгарія припиняє постачання зброї Україні: прем'єр пояснив причину
Болгарія припиняє постачання зброї Україні: прем'єр пояснив причину
Чи приймуть Україну в НАТО. Зеленський повідомив про настрої європейських лідерів
Чи приймуть Україну в НАТО. Зеленський повідомив про настрої європейських лідерів
Зеленський пояснив, як американці можуть схилити Путіна до миру
Зеленський пояснив, як американці можуть схилити Путіна до миру

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
148K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
141K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Дитсадки в Україні чекають зміни: що пропонує МОН
Сьогодні, 12:26
У Києві третя від початку доби повітряна тривога тривала майже годину
Сьогодні, 12:08
На Вінниччині вчителі можуть залишитися без зарплати: що відомо
Сьогодні, 11:16
Суд остаточно відмовив УПЦ МП у доступі до храмів Лаври
Сьогодні, 08:08
Нацбанк запропонував вилучити ще одну монету з обігу: що відомо
Сьогодні, 08:00
Рух через ДніпроГЕС повністю зупинили: маршрути об'їзду
Сьогодні, 07:41

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua