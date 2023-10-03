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У Севастополі прогриміли вибухи. Лунає повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Севастополі прогриміли вибухи. Лунає повітряна тривога
фото ілюстративне

Окупанти заявили, що нібито працює ППО

У тимчасово окупованому Криму, ймовірно, знову «бавовна». Місцеві Telegram-канали повідомляють про звуки вибухів у Севастополі.

Після цього у місті увімкнули повітряну тривогу.

Окупанти заявили, що нібито працює протиповітряна оборона.

Нагадаємо, раніше розвідка натякнула на посилення ударів по Криму.

До слова, триває 587-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши крилату ракету «Іскандер-К» та 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: війна окупанти Крим

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