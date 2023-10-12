Падіння безпілотника на Білгородщині, Пентагон висловився щодо допомоги Україні й Ізраїлю: головне за ніч

Унаслідок падіння безпілотника в російському Білгороді на житловий будинок загинули дві людини

У ніч проти 12 жовтня в Білгородській області РФ система ППО збила безпілотник

У Пентагоні стурбовані тим, що Сполученим Штатам Америки доведеться збільшити виробництво боєприпасів для одночасної допомоги Ізраїлю та Україні. У ніч проти 12 жовтня в Білгородській області РФ система ППО збила безпілотник, унаслідок чого почалася пожежа. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 12 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Росія заявила про збиття безпілотника на Білгородщині

У ніч проти 12 жовтня в Білгородській області РФ система ППО збила безпілотник, унаслідок чого почалася пожежа і постраждали двоє людей. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

За його словами, дрон був збитий на підльоті до Білгорода.

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«Унаслідок падіння уламків сталося загоряння приватного житлового будинку. Є двоє постраждалих: чоловік і жінка. Бригадою швидкої їх доставляють до міської лікарні №2 міста Бєлгорода. Ще двоє людей, можливо, перебувають під завалами. Усі оперативні служби працюють на місці», – ідеться в повідомленні.

Міноборони РФ традиційно звинуватило в атаці Україну, заявивши, що наліт було здійснено приблизно о 23:50 11 жовтня.

Пізніше Гладков повідомив про двох загиблих, тіла яких дістали з-під завалів.

Пентагон стурбований одночасною військовою допомогою Україні та Ізраїлю

У Пентагоні стурбовані тим, що Сполученим Штатам Америки доведеться збільшити виробництво боєприпасів для одночасної допомоги Ізраїлю та Україні. Про це повідомляє CNN.

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Згідно з повідомленням видання, Україна та Ізраїль потребують різного виду допомоги. Україна просить велику кількість артилерійських боєприпасів, тоді як Ізраїль висловив запит на високоточні керовані авіаційні боєприпаси та системи протиповітряної оборони.

Проте, за даними журналістів, у разі початку Ізраїлем наземної операції в секторі Газа, може знадобитися 155-мм артилерійські боєприпаси. США та інші союзники НАТО відчувають нестачу цих боєприпасів через російське вторгнення в Україну.

Неназвані офіційні особи розповіли виданню, що Ізраїль має потужну промислову базу та виробляє багато видів озброєння, але тривала наземна кампанія може виснажити всі запаси країни.

Джерела з CNN додають, що в США продовжується цілодобова робота над знаходженням додаткових запасів боєприпасів по всьому світу та пошуку швидких способів їхньої доставки до Ізраїлю.

Путін видав спеціальний указ через падіння рубля

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який передбачає обов'язковий продаж іноземної валюти деякими російськими експортерами. Про це повідомив речник глави держави Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

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Указ передбачає встановлення відсотка валюти, яка має бути продана російськими імпортерами. Визначення обсягів та строків здійснюватиметься кабінетом міністрів Російської Федерації.

Зеленський вивчає можливість відвідати Ізраїль

Президент України Володимир Зеленський може відвідати Ізраїль, щоб висловити країні свою солідарність. Про це повідомляє Ynet.

За інформацією видання, глава української держави попросив розглянути можливість свого візиту до Ізраїлю, який веде війну з бойовиками ХАМАС.

«Ми перебуваємо у стані війни й знаємо, що означає бути під ударом терористів. Дуже важливо не залишатися самотнім у цій ситуації. Це може врятувати життя людей і нації. Я рекомендую світовим лідерам полетіти в Ізраїль і підтримати людей, які потрапили під теракт», – сказав Зеленський.

Журналісти уточнюють, що візит поки що не запланований, але «перші контакти з цього питання вже є».

Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні

Литва готує новий пакет військової допомоги, включаючи пускові установки систем протиповітряної оборони Nasams. Про це повідомляє міністерство оборони Литви.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас наголосив, що країна формує свої пакети підтримки для України враховуючи її найбільші потреби та пріоритети.

Найближчим часом Литва передасть пускові установки систем протиповітряної оборони Nasams, а також спільно з окремими країнами-членами ЄС замовить боєприпаси калібру 155 мм для Збройних Сил України.