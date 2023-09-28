Окупанти вчора пошкодили ТЕС на півдні України

Триває планова ремонтна кампанія на енергоблоках електростанцій

У середу, 27 вересня, вечірній максимум споживання був на рівні відповідного показника вівторка 26 вересня. Про це повідомляє «Укренерго».

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«Вчора ввечері в результаті масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні. Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії обмежувалась робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 10:30 до 15:20», – йдеться в повідомленні.

Триває планова ремонтна кампанія на енергоблоках електростанцій.

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Зазначається, що сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 131 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 54 МВт. Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 5 305 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 430 МВт.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти. Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини. На Донеччині також знеструмлено два вуглевидобувних підприємства. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Нагадаємо, триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.Триває 582-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.