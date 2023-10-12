Буданов розповів, як довго може тривати війна з Росією

Кирило Буданов вважає, що РФ зможе воювати в Україні до 2026 року

Керівник української розвідки припустив, на скільки ще Росія здатна вести війну проти України

Росія може вести війну проти України максимум до 2026 року. Людського ресурсу країні-агресору вистачить надовго, а от з економікою та технікою будуть проблеми. Про це в інтерв'ю «Українській правді» розповів глава ГУР МО Кирило Буданов.

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За його словами, економічного ресурсу Росії вистачить без проблем вести війну до 2025 року, за кількістю техніки – до 2026-го максимум.

«Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго. Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька», – сказав Буданов.

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Інша справа, за словами керівника ГУР, «чи готова РФ іти до верхньої межі, до останнього».

«По факту, всі вони воюють мобілізованими, відчувають брак боєприпасів, брак озброєнь», – додав Буданов.

Він також зазначив, що заморожувати конфлікт не можна у жодному разі: по-перше, це буде зрадою людей на окупованих територіях, а по-друге – неправильно з точки зору пам'яті загиблих та тих, хто зараз захищає нашу країну.

Нагадаємо, Буданов назвав «дуже проблемного» для України генерала РФ. Мова йде про начальника п'ятої служби Федеральної служби безпеки РФ Сергія Беседу. Буданов зазначив, що Беседа завжди приносив проблеми Україні та є «дуже проблемною людиною».

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Крім цього, очільник розвідки розповів, які наслідки для України матиме затяжна війна в Ізраїлі. За словами Буданова, якщо конфлікт на Близькому Заході буде обмежений у часі до кількох тижнів, то «хвилюватися нема про що».