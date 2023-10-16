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Ми працюємо, щоб дати нашим воїнам більше ППО – Зеленський

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ми працюємо, щоб дати нашим воїнам більше ППО – Зеленський
Зеленський провів телефонні переговори з президентом Фінляндії та прем’єр-міністром Канади
фото: скріншот

Глава держави розповів про зустріч із спеціальною представницею президента США

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 600-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про зустріч з спеціальною представницею президента США з питань відновлення нашої країни Пенні Пріцкер, роботу над ППО, телефонні розмови з іноземними партнерами, та подякував воїнам, які тримають оборону.

«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки! Насичений був день.

Важливо, що саме сьогодні – і це вже 600-й день повномасштабної війни – з візитом в Україну прибула спеціальна представниця президента США з питань відновлення нашої країни Пенні Пріцкер. Важливий сигнал – такий візит у такий день. Хороша зустріч. Ми встигли обговорити всі ті питання, які прямо впливають на життя в Україні. Захист нашої енергетики, особливо цієї зими. Макрофінансову підтримку. Відбудову. Захист інвестицій від ризиків війни. Залучення приватного бізнесу. Кожен із таких напрямів – це елементи загальної конструкції. Конструкції, що забезпечує нормальне життя для наших людей, наших міст. Настільки, наскільки це можливо зараз.

Ми працюємо максимально, щоб дати нашим воїнам більше ППО. Дати більше захисту містам, щоб у них зберігалося життя, зокрема життя економічне. Плюс розвиток наших виробництв, зокрема оборонних виробництв. Усе це разом зберігає нашу стійкість. Усе це разом додає Україні сили. І я вдячний кожному з наших партнерів – усім, хто допомагає. Усім, чиї програми підтримки довгострокові. Усім, хто розуміє, що це – марафон, і в марафоні треба увесь час тримати правильний темп, розраховувати сили й бачити, чітко бачити, що завершенням дистанції має бути перемога.

Провів сьогодні кілька телефонних переговорів. З Президентом Фінляндії та з Прем’єр-міністром Канади. Ситуація на полі бою. Підтримка нашої оборони. Формула миру. Продовжуємо готувати нову зустріч у форматі радників з питань національної безпеки. Я вдячний і пану Президенту Фінляндії, і пану Прем’єр-міністру Канади за незмінну та принципову увагу до України, за щиру віру в Україну та в наших людей.

Обговорили також ситуацію на Близькому Сході. Недопущення більшої ескалації. Та допомогу людям, захист людей. Важливо, щоб те, що є на Близькому Сході, не переросло в іще більшу катастрофу.

І наші воїни. Вдячність щодня. Воїни 110-ї окремої механізованої бригади, «Сімдесятдевʼятка» ДШВ, артилеристи 55-ї бригади. Дякую, хлопці, за вашу потужність! За саме таке знищення російських окупантів, яке потрібне Україні. А ще – десантники 82-ї окремої бригади та воїни 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Я дякую вам за відвагу та вашу ефективність у наступальних діях. Кожен наш крок важливий. Кожна ворожа втрата має сенс. Дякую!

І окремо – наша розвідка. Бійці спецпідрозділу «Кракен» ГУР МО, які ведуть оборону в районі Купʼянська. Дякую, хлопці! Дякую за вашу міцність, за результативність! Слава всім нашим воїнам!

Сьогодні я підписав нові укази про відзначення воїнів державними нагородами. За увесь час цієї війни – повномасштабної війни – вже понад 60 тисяч українців і українок були нагороджені за участь у боях заради держави. Це справді повномасштабна сміливість. Відвага, чиє коріння – у характері нашого народу. В характері, який не здається. В характері, який переможе. Обовʼязково. Слава Україні!» 

Теги: війна Володимир Зеленський переговори системи ППО

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