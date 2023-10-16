Ми працюємо, щоб дати нашим воїнам більше ППО – Зеленський

Глава держави розповів про зустріч із спеціальною представницею президента США

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 600-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про зустріч з спеціальною представницею президента США з питань відновлення нашої країни Пенні Пріцкер, роботу над ППО, телефонні розмови з іноземними партнерами, та подякував воїнам, які тримають оборону.

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«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки! Насичений був день.

Важливо, що саме сьогодні – і це вже 600-й день повномасштабної війни – з візитом в Україну прибула спеціальна представниця президента США з питань відновлення нашої країни Пенні Пріцкер. Важливий сигнал – такий візит у такий день. Хороша зустріч. Ми встигли обговорити всі ті питання, які прямо впливають на життя в Україні. Захист нашої енергетики, особливо цієї зими. Макрофінансову підтримку. Відбудову. Захист інвестицій від ризиків війни. Залучення приватного бізнесу. Кожен із таких напрямів – це елементи загальної конструкції. Конструкції, що забезпечує нормальне життя для наших людей, наших міст. Настільки, наскільки це можливо зараз.

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Ми працюємо максимально, щоб дати нашим воїнам більше ППО. Дати більше захисту містам, щоб у них зберігалося життя, зокрема життя економічне. Плюс розвиток наших виробництв, зокрема оборонних виробництв. Усе це разом зберігає нашу стійкість. Усе це разом додає Україні сили. І я вдячний кожному з наших партнерів – усім, хто допомагає. Усім, чиї програми підтримки довгострокові. Усім, хто розуміє, що це – марафон, і в марафоні треба увесь час тримати правильний темп, розраховувати сили й бачити, чітко бачити, що завершенням дистанції має бути перемога.

Провів сьогодні кілька телефонних переговорів. З Президентом Фінляндії та з Прем’єр-міністром Канади. Ситуація на полі бою. Підтримка нашої оборони. Формула миру. Продовжуємо готувати нову зустріч у форматі радників з питань національної безпеки. Я вдячний і пану Президенту Фінляндії, і пану Прем’єр-міністру Канади за незмінну та принципову увагу до України, за щиру віру в Україну та в наших людей.

Обговорили також ситуацію на Близькому Сході. Недопущення більшої ескалації. Та допомогу людям, захист людей. Важливо, щоб те, що є на Близькому Сході, не переросло в іще більшу катастрофу.

І наші воїни. Вдячність щодня. Воїни 110-ї окремої механізованої бригади, «Сімдесятдевʼятка» ДШВ, артилеристи 55-ї бригади. Дякую, хлопці, за вашу потужність! За саме таке знищення російських окупантів, яке потрібне Україні. А ще – десантники 82-ї окремої бригади та воїни 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Я дякую вам за відвагу та вашу ефективність у наступальних діях. Кожен наш крок важливий. Кожна ворожа втрата має сенс. Дякую!

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І окремо – наша розвідка. Бійці спецпідрозділу «Кракен» ГУР МО, які ведуть оборону в районі Купʼянська. Дякую, хлопці! Дякую за вашу міцність, за результативність! Слава всім нашим воїнам!

Сьогодні я підписав нові укази про відзначення воїнів державними нагородами. За увесь час цієї війни – повномасштабної війни – вже понад 60 тисяч українців і українок були нагороджені за участь у боях заради держави. Це справді повномасштабна сміливість. Відвага, чиє коріння – у характері нашого народу. В характері, який не здається. В характері, який переможе. Обовʼязково. Слава Україні!»