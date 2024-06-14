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Кремлівська «формула миру». Соратниця Путіна знайшла, чим шантажувати Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кремлівська «формула миру». Соратниця Путіна знайшла, чим шантажувати Україну
Росія намагається маніпулювати темою обміну військовополонених для дестабілізації ситуації в Україні
фото з відкритих джерел

Уповноважена з прав людини заявила, що Росія хоче повернути 430 українських військових

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова звернулася до уповноваженого з прав людини Верховної Ради Дмитра Лубінця з проханням «посприяти в активізації російсько-українських обмінних процесів». Відповідне повідомлення Москалькова опублікувала у своєму Telegram-каналі.

Уповноважена з прав людини опублікувала список з 430 українськими військовими, які готові повернутися додому, якщо «українська сторона погодиться забрати їх в обмін на російських військовополонених».

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«Сподіваюся, що гуманітарний діалог продовжиться і наші військовослужбовці зможуть незабаром повернутися в Росію», – заявила вона.

Нагадаємо, що 31 травня в межах обміну полоненими в Україну повернулися 70 чоловіків і п’ятеро жінок. Щонайменше третина військовополонених має поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Як зазначає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, 19 людей потрапили в полон із острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя із «Азовсталі», 14 військовослужбовців із Чорнобильської АЕС, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.

До слова, родини військовополонених і цивільних, яких Росія утримує в полоні, а також сім’ї зниклих безвісти отримуватимуть у застосунку «Дія» усі сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Теги: права людини обмін полоненими полон Лубінець

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